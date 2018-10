Valeria Marini e Ivan Gonzalez, nuove verità: lui sarebbe innamorato di un’altra

Valeria Marini e Ivan Gonzalez nascondono un segreto? Nuovi sviluppi dopo l’ufficializzazione della loro frequentazione

Nuove e interessanti verità sono emerse sulla coppia formata da Valeria Marini e Ivan Gonzalez. La showgirl stellare, come alcuni avranno letto, proprio ieri aveva annunciato su Chi di stare frequentando attualmente lo spagnolo conosciuto a Temptation Island Vip e di avere intenzioni serie con lui. L’intervista fatta dal giornale di Alfonso Signorini, però, riportava solo le dichiarazioni rilasciate dalla Marini. Le volontà di Valeria, dunque, coincideranno con quelle del bel tentatore spagnolo? Ebbene, stando a quando scritto nell’ultimo numero del settimanale Oggi, le cose potrebbero essere al momento diverso. Ivan Gonzalez, secondo questa versione, sarebbe infatti innamorato di un’altra donna. E Valeria? Anche lei avrebbe perso la testa per un uomo che, tuttavia, alcune voci dicono non essere Ivan.

Valeria Marini e Ivan Gonzalez sono o non sono fidanzati? Il cuore del tentatore pare battere per un’altra donna

“A Roma gira voce che Ivan Gonzalez, giovane tentatore di Valeria Marini nella trasmissione Temptation Island Vip, abbi un amore segreto” è stato scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi. A tal proposito, inoltre, è stato aggiunto anche che: “L’aitante modello spagnolo avrebbe una tormentata storia d’amore con una persona vicina agli ambienti Mediaset. Perché tanto mistero su questa relazione?”. Il motivo principale di tanta riservatezza è forse riconducibile alla voglia di non far sapere niente a Valeria Marini? Ebbene, sempre secondo il giornale non è così, tant’è che, come è stato riportato: “La bella Valeria non dia molto peso a questa storia perché” udite udite “Il suo cuore batte già per un altro uomo”.

Valeria Marini: “Ivan mi piace. Non so cosa ne sarà di noi ma oggi è una bella frequentazione”

Valeria Marini, contrariamente a quanto scritto dal settimanale Oggi, ieri su Chi ha dichiarato: “Ivan mi piace.Non so che cosa ne sarà di noi, ma oggi è una bella frequentazione […] Io sogno una famiglia e sogno di diventare mamma. Nessuno può impedirmelo. Ivan è molto giovane. Vedremo che cosa succederà”.