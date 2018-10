Valeria Marini e Ivan Gonzalez stanno insieme: i due adesso sono una coppia

Valeria Marini e Ivan Gonzalez insieme dopo Temptation Island Vip: con il tentatore le cose si fanno serie

Valeria Marini è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse di Temptation Island Vip quest’anno. La partecipazione al programma, come molti sanno, le ha dato modo di conoscere approfonditamente Ivan Gonzalez, il tentatore spagnolo che le ha fatto perdere la testa in Sardegna. Adesso che tra di lei e Patrick Baldassari è finita, inoltre, pare che le cose con Ivan si stiano facendo sempre più serie. La showgirl, infatti, al settimanale Chi ha dichiarato di stare frequentando Gonzalez adesso e che presto – forse – volerà in Spagna insieme a lui per cercare di costruire qualcosa di duraturo con il ragazzo.

Valeria Marini dichiara: “Ivan mi piace … frequentazione in corso”

A confermare di stare frequentando Ivan Gonzalez dopo Temptation Island Vip è stata, come anticipato sopra, Valeria Marini in persona. Al settimanale di Alfonso Signorini, infatti, la stessa ha confessato: “Ivan mi piace e io credo, vivo, mi nutro d’amore. Non so che cosa ne sarà di noi, ma oggi è una bella frequentazione. Chi non mi conosce non lo sa, ma io sono una credulona. Sogno una famiglia e sogno di diventare mamma. Nessuno può impedirmelo. Ivan è molto giovane. Vedremo che cosa succederà […] Sto vivendo il periodo più bello della mia vita anche grazie a Ivan”.

Valeria Marini ancora contro Sossio: “Un uomo così deve stare lontano da me”

A Temptation Island Vip Valeria Marini ha avuto modo di stringere anche belle amicizie come, per esempio, quella con Ursula Bennardo. Una persona che le ha lasciato l’amaro in bocca, tuttavia, c’è stata, e si tratta di Sossio Aruta. Dopo lo scontro a Uomini e Donne, infatti, la Marini a Chi è tornata ad attaccare l’ex protagonista del Trovo Over affermando: I miei ricordi dei compagni di viaggio conosciuti a Temptation Island Vip? “Tutti positivi tranne Sossio Aruta. Un uomo così deve stare lontano da me anni luce”.