Valeria Marini e Sossio scontro dopo Temptation Island: la stoccata di Ivan

Valeria Marini e Sossio Aruta, lo scontro dopo Temptation Island: arriva l’intervento di Ivan Gonzalez

Scontro tra Valeria Marini e Sossio Aruta, nel corso della puntata speciale di Temptation Island Vip nello studio di Uomini e Donne. In particolare, la showgirl italiana entra in studio e saluta tutti i presenti, fatta eccezione per l’ex cavaliere del Trono Over. Valeria sottolinea chiaramente di non voler salutare Sossio. Il motivo? Ha fatto piangere troppo Ursula Bennardo, diventata sua grande amica nel villaggio delle fidanzate. Infatti, la Marini ci tiene a precisare di aver instaurato un bel rapporto con le altre ragazze che hanno preso parte al reality. In particolare, l’abbiamo vista sempre molto vicina a Ursula. Proprio per questo motivo, più volte nel programma aveva annunciato che non avrebbe salutato più l’Aruta. Valeria mantiene la sua parola e non dà il saluto a Sossio, con cui inizia inevitabilmente uno scontro. L’ex cavaliere è finito nel mirino del pubblico, ma anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari. L’Aruta è stato criticato molto per il percorso che ha portato avanti con la tentatrice Sara nel reality. Ora, però, Sossio si dice convinto del fatto che Valeria dovrebbe essere attaccata com’è successo con lui.

Valeria Marini e Sossio Aruta si scontrano: Ivan Gonzalez interviene inaspettatamente

Sossio è convinta che anche Valeria dovrebbe essere criticata per il percorso che ha portato avanti con il tentatore Ivan Gonzalez. L’Aruta precisa che tra lui e Sara non c’è stato alcun bacio a stampo. Invece, abbiamo visto scattare qualche bacetto tra la Marini e il tentatore spagnolo. Ma la Marini non ci sta e non intende neppure paragonare i due percorsi. La discussione tra i due finisce ed entra in studio Ivan. Ed ecco che Sossio torna a dire la sua, puntando il dito contro i due. A questo punto, interviene il Gonzalez: “Tu non ti sei andato oltre con Sara perché lei non voleva”. Nessuno si aspettava l’intervento deciso dell’ormai ex tentatore. Il pubblico impazzisce e inizia ad applaudire.

Sossio Aruta si scontra con Ivan Gonzalez: l’ex tentatore spagnolo prende le difese della Marini

A Sossio non piace l’intervento di Ivan, tanto che si alza dalla sua sedia come se volesse affrontarlo. Inizialmente sembra che tra loro possa nascere uno scontro molto duro, ma l’ex tentatore dimostra di essere calmo e tranquillo. L’Aruta torna così al suo posto, mettendo fine a questa forte discussione.