Temptation Island Vip, Valeria Marini bacia Ivan? Il filmato sconvolge Gianni

Temptation Island Vip Valeria Marini: scatta il bacio con Ivan Gonzalez?

Questa sera a Temptation Island Vip vedremo Valeria Marini baciare il tentatore Ivan Gonzalez? Nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 9 ottobre, Maria De Filippi mostra un filmato che fa da anticipazione. In particolare, nel video viene mostrata un’uscita di Valeria e Ivan. I due appaiono in atteggiamenti sempre più intimi. La Marini sembra essere completamente presa dal tentatore spagnolo. Ovviamente il video in questione viene mostrato dal fidanzato Patrick Baldassari prima del tanto atteso falò di confronto. L’uomo appare visibilmente sconvolto, ma non ha una reazione troppo spinta. Questa sera assisteremo finalmente agli ultimi confronti delle coppie rimaste in gioco, tra queste c’è ovviamente quella composta da Valeria e Patrick. Ma già sembra preannunciata la rottura tra i due. La Marini ha stupito tutti nel corso di questo reality. Sin da subito ha mostrato il suo interesse nei confronti di Ivan. Ora, però, sembra proprio che Valeria si sia spinta oltre, con un bacio.

Temptation Island Vip, Valeria Marini in atteggiamenti intimi con Ivan Gonzalez: Gianni Sperti a bocca aperta

Scatta un bacio tra Valeria e Ivan? I due stanno facendo un bagno in una vasca ed ecco che si ritrovano talmente vicini che a tutti è sembrato di vedere proprio le loro labbra toccarsi. Dopo aver visto il filmato in questione, Gianni Sperti mostra tutto il suo stupore. L’opinionista appare letteralmente a bocca aperta e chiede subito spiegazioni a Maria. In particolare, il collega di Tina Cipollari chiede alla conduttrice se ha visto bene. La De Filippi non vuole confermare il bacio e rivela di non poter parlare. Ed ecco che anche Tina vorrebbe sapere altro su Valeria e Patrick. L’opinionista chiede a Maria se questa coppia esce insieme dal reality. Pure in questo caso, la conduttrice deve mantenere il silenzio.

Valeria Marini a Temptation Island Vip sorprende tutti, ma c’è chi non è ancora convinto

Un avvicinamento e una storia inaspettata quella nata tra Valeria e Ivan all’interno del villaggio delle fidanzate. Ma questa situazione ha portato il pubblico ad avere diversi dubbi. Infatti, sono in tanti a credere che si tratti di uno show messo in atto proprio da Valeria. Nel frattempo, Paola Caruso in questi giorni invia un messaggio alla nota showgirl, in quanto sicura che il tentatore spagnolo stia mentendo.