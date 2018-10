Paola Caruso avverte Valeria Marini: “Il tentatore Ivan fa il doppio gioco”

Temptation Island Vip, Valeria Marini e il tentatore spagnolo Ivan Gonzalez: l’accusa di Paola Caruso

Paola Caruso sta seguendo attentamente la prima edizione di Temptation Island Vip, condotta dall’amica Simona Ventura. E La Bonas di Avanti un alto ha voluto mettere pubblicamente in guardia Valeria Marini dal suo tentatore Ivan Gonzalez. Quest’ultimo è arrivato in Italia proprio grazie a Paola, che l’ha introdotto a Pomeriggio 5, da Barbara d’Urso, dopo averlo conosciuto sull‘Isola dei famosi spagnola. Tra i due c’è stato pure un flirt, finito poi male. Tanto che ora la Caruso – incinta del suo primo figlio – ha deciso di avvertire la Marini dal comportamento dello spagnolo. “Lo conosco molto bene. Ha due facce e fa il doppio gioco: sull’Isola sparlava con la sottoscritta di una concorrente e poi andava dalla stessa persona a parlare di me”, ha raccontato la concorrente di Pechino Express.

Le parole di Paola Caruso su Ivan Gonzalez e Valeria Marini

“Che idea mi sono fatta di Valeria e Ivan? È ridicolo perché lei ci crede, mentre lui recita“, ha aggiunto Paola Caruso a proposito di quello che sta succedendo tra Ivan Gonzalez e Valeria Marini a Temptation Island Vip. “Con tutto il rispetto per Valeria non penso che lei gli possa piacere. Già un anno fa lui sapeva chi fosse la Marini perché anche io gliene avevo parlato in Spagna. Io e Valeria siamo amiche e sull’Isola dei famosi iberica avevo fatto la sua imitazione, raccontando a Ivan che in Italia era famosa”, ha confidato la Caruso. Secondo Paola, lo spagnolo sta recitando una parte: “Lui è un approfittatore. Sta recitando, me ne accorgo da ciò che dice. Conoscendo Valeria, quando l’ha visto non ha più capito niente e le è partito l’ormone. Lei è davvero sincera e buona”.

Paola Caruso: “Ivan di Temptation Island Vip è falso”

“Ivan è una persona falsa, cattiva e arrivista. Un tipo che sfrutta una persona per i propri fini e poi se ne libera per trovarne un’altra”, ha chiarito Paola Caruso. Come replicheranno Gonzalez e Valeria Marini?