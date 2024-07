Valeria Marini in un (altro) reality. Di quale si tratta e ruolo perfetto

Menomale che esistono i reality show. Negli ultimi anni infatti, abbiamo capito come questo genere sia una vera e propria professione primaria per alcuni personaggi dello spettacolo. Tra questi, spunta sicuramente Valeria Marini. La showgirl, che nella sua carriera ha ricoperto ruoli di ballerina, conduttrice, valletta e attrice, ora sembra essersi dedicata quasi completamente a “l’arte del reality“. Negli ultimi anni la ricorderete all’Isola dei Famosi, poi al Grande Fratello, e ancora a Tale e Quale, Back to School e il Cantante Mascherato. Ora, a quanto pare, la lista si allunga. Valeria sarà tra le concorrenti della prima stagione di un nuovo reality, di cui vi abbiamo già parlato.

Si tratta del progetto di Prime Video che vedrà alla conduzione Alessia Marcuzzi (con il commento della Gialappa’s Band), annunciato nei giorni scorsi durante la presentazione della programmazione della piattaforma streaming di Amazon.

Red Carpet – questo il nome del reality – vedrà protagonisti dei personaggi famosi che dovranno cercare di arrivare al termine del programma senza mai uscire fuori dal tappeto rosso che verrà srotolato ai loro piedi.

Mentre le registrazioni sono già iniziate nel Castello di San Lorenzo de’ Picenardi a Cremona, Davide Maggio ci fa sapere che una dei 5 concorrenti sarà proprio la soubrette sarda.

Se già con le prime anticipazioni Red Carpet – Vip al Tappeto sembrava non brillare per originalità, con l’aggiunta di questo nome, il reality sembra sempre più percorrere la strada del “già visto“, con il rischio di sfociare nel trash, tipico di questo genere televisivo.

Valeria Marini a Red Carpet: scelta perfetta?

Nonostante questo, c’è da dire che il ruolo che ricoprirà Valeria Marini calza a pennello. E’ noto infatti che la showgirl è simbolo del divismo, che sembra essere quasi un tratto della personalità che da sempre mostra al pubblico.

Quale migliore reality dunque, di uno in cui l’obiettivo è quello di non scendere mai dal famoso tappeto rosso? Speriamo almeno che, allora, in questa nuova avventura, la soubrette possa regalarci momenti iconici, come al suo solito, saranno sicuramente accompagnati dai commenti ficcanti della Gialappa’s Band. D’altronde, se pensiamo che dovrà rapportarsi con la sua amica Alessia Marcuzzi e con i bodyguards che avranno il compito di proteggerla – che saranno dei comici – diventa sempre più facile intuire cosa c’è da aspettarsi dalla sua partecipazione e dal nuovo format in sé.