Valeria Marini “ha un nuovo fidanzato”: è l’amico stretto di Lulù e Jessica

Valeria Marini non sarebbe più single. La showgirl, dopo aver visto naufragare la relazione con Patrick Baldassarri (con il quale partecipò a Temptation Island Vip), sarebbe stata colpita e affondata nuovamente dalle frecce di Cupido. E chi le avrebbe fatto perdere la testa? Eddy Siniscalchi, un uomo che non è estraneo al mondo dello spettacolo. Infatti, frequenta sovente volti celebri dello spettacolo. Inoltre è un amico stretto di Jessica e Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, con le quali, poco dopo la fine del Grande Fratello Vip 6, è stato paparazzato da Antonio & Antonio, rinomato ristorante e pizzeria sul Lungomare di Napoli.

La prima a sostenere che Eddy e Valeria abbiano avviato una relazione d’amore è stata l’esperta di gossip attiva su Instagram Deianira Marzano, la quale ha assicurato che i due fanno coppia già da un po’ di tempo. Il portale Isa e Chia ha inoltre aggiunto che persone vicine alla showgirl e a Siniscalchi avrebbero confermato che i due piccioncini sarebbero innamoratissimi.

Valeria Marini festeggia il compleanno: al suo fianco Eddy Siniscalchi

Sempre Isa e Chia ha spiegato che Siniscalchi, originario di Napoli e attivo in qualità di imprenditore nel ramo finanziario e immobiliare, ha 35 anni, quindi venti in meno rispetto all’ex di Vittorio Cecchi Gori, che ha tagliato il traguardo dei 55 anni proprio ieri 14 maggio. E dove ha festeggiato e con chi? Il party è stato organizzato al Roy Show Club di Rotondi (Avellino). Alla cena, a cui sono seguiti balli scatenati, c’erano diversi amici della Marini. E naturalmente, al suo fianco a tavola, c’era Eddy.

Non è chiaro da quanto si conoscono i due. Sicuramente da maggio visto che sul profilo Instagram di Siniscalchi c’è una fotografia con Valeria datata 2 maggio (molto probabile che però la conoscenza sia avvenuta prima). Per il momento né la Marini né l’imprenditore campano hanno commentato il gossip che ha iniziato a circolare sul loro conto. Si resta perciò in attesa di conferme o smentite circa la presunta relazione sentimentale in corso.