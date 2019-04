Valeria Marini fidanzata: gli ultimi gossip e i viaggi misteriosi

Valeria Marini è fidanzata? Gli ultimi gossip sulla showgirl e il presunto nuovo amore

Qualche tempo fa vi avevamo riportato la notizia di Spy sul nuovo amore della showgirl stellare Valeria Marini. Da quanto rivelava il settimanale, la Marini avrebbe ritrovato l’amore in un ragazzo più giovane di lei. Complice per l’esplosione del gossip un romantico e misterioso weekend a Rimini. Per ora Valeria non ha risposto al gossip che la sta interessando ma ora un altro scoop la toccherà. Il settimanale Oggi, infatti, elimina ogni dubbio sulla vita amorosa della showgirl. Nonostante lei si professi single, dopo la fine della storia d’amore con Patrick Baldassari, il settimanale racconta di frequenti e misteriosi viaggi della Marini negli Emirati Arabi che non fa da sola, ma in dolce compagnia. Sarà davvero insieme al suo presunto nuovo fidanzato? E, soprattutto, cosa si cela dietro questi misteriosi viaggi?

Valeria Marini e i viaggi negli Emirati Arabi: quale è la verità

Un vero e proprio mistero il motivo per cui Valeria Marini vola spesso e volentieri, ultimamente, negli Emirati Arabi. Quale è la verità dietro i suoi viaggi? Per ora non è dato sapere, anche se il settimanale Oggi insinua qualcosa sulla sua situazione sentimentale. “Valeriona però negli ultimi tempi viaggia con frequenza negli Emirati Arabi, trascorrendo lunghi periodi a Dubai. Si mormora che durante queste trasferte la star del Bagaglino non sia mai sola“, così recita il trafiletto di Oggi alla Marini dedicato. Ovviamente non sappiamo altro, ma potremmo sommare i due gossip e pensare che Valeria Marini faccia questi viaggi insieme Gianluigi, il pr che si dice sia il suo nuovo fidanzato, nonché più giovane di lei.

Valeria Marini: le ultime parole di Patrick Baldassari

La storia d’amore tra Valeria Marini e Patrick Baldassari è ufficialmente finita. Ultimamente però lui è tornato a parlare del loro amore a Storie Italiane dove ha rivelato: “Con Valeria è finita 7 mesi fa. Quello che ha fatto ha oltrepassato quello che per era il rispetto, poi comunque siamo rimasti in ottimi rapporti. Rapporti di amicizia, l’amore è finito“.