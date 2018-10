Valeria Marini: “Ecco come ho fatto a dimagrire, ora però voglio un figlio”

Valeria Marini torna in ottima forma, ma ora vuole finalmente avere un figlio

Valeria Marini a Temptation Island Vip è apparsa in ottima forma fisica. La nota showgirl italiana in un’intervista per il settimanale Gente dichiara di essere riuscita a dimagrire seguendo un programma ben preciso. Sappiamo molto bene che Valeria è una persona molto golosa. Nello stesso reality delle tentazioni, più a volte ha fatto scappare qualche risata ai telespettatori con le sue voglie. In particolare, la showgirl parlava di cotolette e pizza con l’ex tentatore Ivan Gonzalez. “Mi sono asciugata con la dieta Tisanoreica”, rivela Valeria. Ma non solo, la Marini si mantiene in forma grazie anche al suo lavoro. Si sposta continuamente da una parte all’altra, tra aerei e treni. Inoltre, la showgirl rivela che aver trascorso quei 21 giorni nel villaggio delle tentazioni le ha fatto bene, in quanto si sente la pelle più levigata. Un grande cambiamento per Valeria, che ha anche chiuso la sua relazione con Patrick Baldassari. Ora, però, la Marini ha voglia di realizzare finalmente il suo sogno più grande: quello di avere un figlio.

Valeria Marini pronta a diventare finalmente mamma: il suo grande sogno

Valeria non ha mai nascosto di voler diventare madre. La nota showgirl ammette nell’intervista di non essere mai stata molto fortunata in amore. Non solo, la sua dedizione al lavoro l’ha portata a non avere il tempo giusto per arrivare a mettere al mondo un figlio. Ora la Marini è sicura di voler diventare mamma. Scendendo nel dettaglio, Valeria dichiara di voler avere una bambina. Parla del suo rapporto con la madre e anche quello con i suoi nipoti. Proprio pensando ai momenti che trascorre con loro, comprende che è arrivato per lei il momento di avere un figlio di cui prendersi cura.

Valeria Marini vuole avere un figlio: la showgirl ha pensato all’adozione

Un sogno mai realizzato quello della Marini. Avere un figlio rappresenta per lei un importante desiderio. Ha pensato anche a procedere con l’adozione, in quanto potrebbe dare una vita migliore a un bambino più sfortunato. Ma ammette che si tratta di una procedura abbastanza complicata. Intanto, in queste ultime ore, si parla di un nuovo amore per la showgirl.