Valeria Marini e Patrick Baldassari sono tornati insieme? Spunta un video

Valeria Marini e Patrick Baldassari di nuovo insieme?

Pochi minuti fa, su Instagram, Valeria Marini è apparsa nuovamente in compagnia del suo ex fidanzato Patrick Baldassari. I due, dopo aver definitivamente chiuso la loro relazione nel programma Temptation Island Vip, sono spesso stati ospiti di vari salotti in televisione. In ognuno di questi, sia Valeria che Patrick hanno più volte ribadito il perché della rottura spiegando i vari problemi presenti anche prima del reality estivo ideato da Maria De Filippi. I mille impegni di lavoro e, probabilmente, il troppo poco amore ha contribuito all’allontanamento della coppia. Una volta giunti sull’isola delle tentazioni, la Marini e Baldassari hanno scelto di comune accordo di porre fine alla loro convivenza.

Valeria Marini posta delle Instagram stories insieme a Patrick Baldassari

Come anticipato sopra, la diva stellare ha postato delle Instagram stories in compagnia del suo Patrick. Nei video, i due sono complici e sembrano andare d’accordo. Valeria, poi, spiega il perché si trova insieme a Baldassari: “Sono felice perché sono venuta qui a Milano Marittima per partecipare all’evento della Fabbrica del Sorriso. Una serata stellare. Ora sono qui col mio Patrick”. Accanto alla Marini, Patrick dice: “Abbiamo partecipato all’evento di beneficenza. Ci vogliamo bene, quello sempre e Valeria è sempre al top, è la numero uno!”.

Ufficialmente è tornato il sereno tra Patrick e Valeria Marini

L’ormai ex coppia protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island Vip che ha tanto fatto discutere durante l’intera scorsa estate, conclude i vari filmati dicendo: “Abbiamo fatto la pace perché i sentimenti sono più forti di qualsiasi altra cosa”. Valeria dà un tenero bacio sulla guancia a Patrick e, insieme augurano un felice Natale a tutti i loro fan. Dunque, il sereno tra i due è ufficialmente tornato e, chissà che il nuovo anno non faccia riemergere il loro amore!