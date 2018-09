Valeria Marini e Patrick si sono lasciati prima di Temptation Island Vip: lo scoop

Temptation Island Vip, Valeria Marini ha lasciato Patrick Baldassari prima delle registrazioni? Il gossip

Valeria Marini e il fidanzato Patrick Baldassari si sono detti addio prima di registrare Temptation Island Vip? Il gossip bomba arriva dal settimanale Diva e Donna, nella rubrica Sussurri tra Divi. Stando a quanto scrive la rivista rosa, i due non starebbero più insieme da mesi ma avrebbero finto di amarsi per prendere parte al nuovo programma di Simona Ventura. Patrick e Valeria sarebbero dunque rimasti amici e avrebbero finto in Sardegna un rapporto che, dopo il ritorno di fiamma della scorsa primavera, non esisterebbe più. E anche per questo fin dalle prime ore la showgirl si sarebbe buttata sul caliente tentatore spagnolo Ivan Gonzalez…

Lo scoop su Valeria Marini e Patrick Baldassari

“Si sono fatti fotografare molto poco in questa estate e se lo hanno fatto, anche sui social, è stato forse per promuovere Temptation Island Vip. I due sono tornati ufficialmente insieme da circa otto mesi ma i veleni impazzano. Secondo le malelingue sarebbero solo amici. Sicuramente fra loro la complicità è forte ma, dice qualcuno, la vera tentazione sarebbe quella di fare business”, si legge sulla rivista edit da Cairo Editore. Sarà vero? E come reagiranno i diretti interessati a questo pettegolezzo?

Valeria Marini: chi è il fidanzato Patrick Baldassari

Patrick Baldassari è un imprenditore romagnolo. Possiede un noto stabilimento balneare a Cervia e col padre Mario organizza da anni il celebre Vip Master di Tennis, un famoso torneo che si svolge tra le celebrity dello star system.