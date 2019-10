Valeria Marini e il rapporto coi paparazzi: l’aneddoto che fa sorridere

Valeria Marini ospite a La vita in diretta racconta un simpatico episodio

A La Vita in Diretta, durante la puntata di oggi, tra gli ospiti c’era anche Valeria Marini, in collegamento da Sassari, per discutere di quanto accaduto recentemente a Morgan. Il cantante infatti alcuni giorni fa è stato protagonista di una ‘rissa’ scatenatasi con un paparazzo. L’artista stava passeggiando per le vie di Milano con una donna quando si è reso conto di essere inseguito da un fotografo alla ricerca dell’ultimo scoop. Per questo motivo gli animi si sono scaldati e, da quanto si è appreso dai vari giornali, sembra che Morgan abbia aggredito il paparazzo arrivando addirittura a strappargli la camicia. Questo episodio ovviamente sta facendo parlare tutti e specialmente i vari vip che spesso e volentieri sono inseguiti dai paparazzi.

Valeria Marini: “Non c’è star senza paparazzi, vanno rispettati”

Ma cosa ne pensa la nostra amica dai baci ‘stellari’? Valeria sembra esser brava a gestire queste situazioni e lei stessa ha ammesso: “Non c’è star senza paparazzi. A volte sono un po’ invadenti però vanno rispettati perché fanno il loro lavoro”. Su quanto accaduto a Morgan la diva italiana non si è voluta esprimere ma ci ha tenuto a precisare di provare molta simpatia nei suoi confronti. Lei però non è mai arrivata alle mani con i fotografi anche perché non ammette la violenza in nessun caso. La Marini ha poi ammesso di essere grata e felice di essere sempre inseguita dai paparazzi, e si è poi apprestata a raccontare un simpatico aneddoto accadutole un po’ di tempo fa.

Valeria Marini: “Io scalza ed addormentata”, l’aneddoto che fa sorridere

“Un giorno ero da sola in aereo, ero stanchissima e mi sono addormentata – ha raccontato Valery – e qualcuno mi ha scattato una foto mentre dormivo. Ero scalza ed avevo un giornale sotto i piedi perché mi era caduto e questa foto è stata pubblicata su Panorama, che è un giornale importantissimo”. Il suo racconto ha fatto sorridere i presenti in studio e Alberto Matano ha commentato: “Questo è davvero troppo!”. La Marini ha però fatto intendere di non essere in collera con i paparazzi, nonostante tutto.