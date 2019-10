Morgan aggredisce paparazzo: camicia strappata e denunce per entrambi

Morgan picchia un paparazzo a Milano: il cantante perde la pazienza in pieno centro e viene denunciato dalla polizia

Si è verificata una colluttazione fra Morgan e un fotografo in pieno centro a Milano. Il cantante ha perso le staffe dopo aver scoperto che un paparazzo scattava foto mentre era in compagnia di una donna (di cui non si conosce l’identità e quindi non si può affermare che sia la sua nuova fidanzata). Morgan, per via di questa aggressione, è stato denunciato dalla polizia per “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”. Un altro episodio spiacevole che si aggiunge ad altri di un periodo per lui molto difficile, durante il quale si è ritrovato senza casa.

Perché Morgan ha aggredito il fotografo? La dinamica dei fatti raccontata dalla donna con la quale passeggiava il cantante

La notizia della lite tra Morgan e il paparazzo è stata battuta da MilanoToday, La Stampa e altri siti accreditati, che hanno riportato chiaramente la dinamica dei fatti. La donna che era con Morgan durante il litigio avrebbe confessato che l’ex giudice di X Factor avrebbe alzato le mani – e strappato la camicia al fotografo – solo nel momento in cui gli è stato proposto di comprare i suoi scatti, altrimenti li avrebbe venduti a rinomate testate giornalistiche per una ingente somma di denaro.

Denuncia anche per il fotografo e il brutto periodo di Morgan: ecco cosa c’è da sapere

Anche il fotografo – un 29enne – è stato denunciato. L’accusa? Tentata estorsione. Morgan, in quest’ultimo periodo, ha dovuto affrontare diversi guai. A Striscia la Notizia aveva recentemente parlato dello sfratto e della sua situazione attuale. Queste sono solo alcune delle parole dette in una puntata del famoso Tg satirico: “Durante l’estate ho avuto la tournée, tra la macchina e gli alberghi un posto dove stendermi l’ho trovato. Ora dormo in case in affitto momentaneo”.