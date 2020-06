Valeria Marini, Diaco la mette alle strette. Lei: “Ho sbagliato, troppi reality”

Pierluigi Diaco mette alle strette Valeria Marini che ammette: “Ho sbagliato a fare troppi reality”. Il conduttore senza peli sulla lingua: “Non ho apprezzato l’incontro in tv con la Rusic”. La risposta della showgirl

Valeria Marini è sbarcata nel salotto di ‘Io e te’ (Rai Uno), confidandosi innanzi a Pierluigi Diaco che non ha lesinato anche domande spigolose alla showgirl. Prima di tutto Valeria ha dichiarato di essersi pentita di alcune recenti scelte professionali. In particolare si è riferita ai tanti reality show a cui ha partecipato. “Ho fatto grandi errori”, ha ammesso, spiegando che non rifarebbe più così tante trasmissioni del genere. A proposito di reality, pochi mesi fa è stata protagonista del Grande Fratello Vip 4, avendo una serie di incontri-scontri con Rita Rusic. Tra le due donne c’era una situazione irrisolta da parecchio tempo. Ricordiamo che entrambe hanno vissuto una relazione con Vittorio Cecchi Gori, noto produttore cinematografico.

Diaco interviene sugli scontri tra la Rusic e la Marini

La Marini, senza troppo girarci attorno, ha parlato di troppi reality fatti negli ultimi anni.“Ho sbagliato. Si può fare una volta, ma poi devi anche costruire, devi dare, perché il pubblico ha bisogno di emozioni”, ha detto. Diaco ha quindi posto il focus sugli scontri televisivi avuti dall’attrice con Rita Rusic durante l’ultimo Grande Fratello Vip. “Non ho apprezzato, te lo dico sinceramente, il confronto con la Rusic. Perché hai accettato di fare in diretta quel confronto?” “Perché volevo dirle che quello che aveva detto su di me non era vero”, la replica. Tuttavia Diaco non ha mollato la presa, chiedendo perché tutto è avvenuto innanzi alle telecamere e non in privato. “In privato non si poteva e poi per il rapporto che mi lega ad Alfonso Signorini”, ha spiegato Valeria. Tuttavia il conduttore ha incalzato con un’altra domanda ficcante.

Valeria Marini: “Basta montare la panna”

“Diciamoci però la verità, è evidente che come tutti i personaggi tv spesso ci si presta a invenzioni mediatiche pur di montare la panna e far si che si parli di sé. Il tempo di montar la panna è finito?”, la domanda metaforica ma assai chiara che Diaco ha posto. “Sì, basta a quel tipo di panna, come giustamente tu sai. Ora si va alla sostanza”, ha concluso Valeria. Insomma, pare che l’attrice abbia messo un punto e a capo su certi tipi di esperienze sul piccolo schermo. Durante l’intervista si è inoltre parlato della sua brillante carriera teatrale e cinematografica.