Valeria Marini: matrimonio in vista con Gianluigi Martino

Valeria Marini presto sposa: con Gianluigi volevano mantenere il segreto ma poi qualcosa è cambiato…

Stando a quanto riportato sul settimanale Novella 2000 nel futuro prossimo della stellare Valeria Marini ci sarebbe il matrimonio con il fidanzato Gianluigi Martino. La showgirl e il manager hanno dichiarato nel salotto di Barbara d’Urso qualche tempo fa di stare insieme da poco più di un anno. E adesso sembrerebbe proprio che i due siano pronti a convolare a nozze. Non lasciando spazio a possibili interpretazioni si è detta innamorata di Gianluigi. Solo qualche mese fa, ospite a Verissimo, la showgirl sarda, aveva espresso alla conduttrice Silvia Toffanin la sua immensa gioia per la ritrovata serenità sentimentale dopo la fine della relazione con Giovanni Cottone. Il tutto, dunque, sembrerebbe smentire le dichiarazioni della Tittocchia che vedevano Gianluigi implicato in una doppia conoscenza che avrebbe visto protagoniste le due donne. Secondo l’attrice il ragazzo sarebbe solo in cerca di visibilità e più interessato ad apparire e mettersi in mostra piuttosto che conoscere la showgirl. Valeria comunque sembra non aver dato peso alle affermazioni dell’attrice continuando a viversi serenamente la sua storia d’amore.

Valeria Marini: “Con Gianluigi è vero amore”

Valeria Marini durante l’intervista a Novella 2000 ha dichiarato di essere davvero innamorata di Gianluigi Martino. Anche se non ha fatto mistero di aver paura che qualcosa possa andare storto in futuro: “Questo è amore, ho paura a dirlo, ma so che nel mio cuore è così…” Inoltre Valeria Marini e Gianluigi Martino convivono già da svariato tempo. Questo fa capire ancor di più che il loro amore è vero e sincero, alla faccia di chi ha espresso delle perplessità in questi mesi.