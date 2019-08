Valeria Marini, critiche e cattiverie inaccettabili sulla maternità: “È meschino”

Valeria Marini, su Instagram pesanti attacchi alla showgirl: ecco cosa è successo

Valeria Marini è molto seguita sui social network e in particolare su Instagram, dove lei è attivissima. Da quando ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, e a Temptation Island Vip dopo, per Valeria i fan sono aumentati notevolmente, ma quando si è in vista si ricevono anche più critiche. Ogni giorno condivide con i fan le novità e gli eventi che la riguardano, e ama postare foto in cui mostra tutta la sua bellezza. Alcune foto sono oggetto di critiche, come abbiamo già accennato, ma quando le critiche diventano vere e proprie cattiverie allora la Marini non è l’unica a indignarsi. Questo è proprio ciò che è successo oggi su Instagram e che stiamo per raccontarvi in questa news.

Valeria Marini news, attacco inaccettabile sull’essere madre, lei reagisce così

Valeria ha postato sul suo profilo una foto molto audace, in cui è a letto. Secondo qualcuno lo scatto era fin troppo audace e non sono mancate le critiche, peccato che chi ha deciso di vestire i panni del leone da tastiera abbia decisamente esagerato. Questo il commento che è arrivato sotto la foto di Valeria Marini: “Ma ti vuoi coprire che sei una mamma… Ah no!!!”. Lei non si è lasciata intimidire e ha risposto al commento in questione, così: “Le parole hanno un peso e scherzare sul non essere mamma è meschino”. Come darle torto? Un commento del genere ferirebbe chiunque, è giusto ciò che ha affermato la Marini e nessuno dovrebbe fare ironia su argomenti simili. La reazione della showgirl, che è stata anche al centro di una forte polemica questa estate, è stata anzi fin troppo pacata. Probabilmente altre donne al suo posto avrebbero risposto con più veemenza, alzando i toni e perdendo le staffe.

Valeria Marini e la maternità, il commento su Instagram che fa discutere

Non possiamo non tener conto del rovescio della medaglia, seppure in questo caso sia un’ipotesi molto remota. Magari le intenzioni del leone da tastiera di turno non erano cattive verso la Marini, ma verso i tanti altri che lasciano commenti simili ad altre donne sui social. Un modo per dire che stavolta non potevano appigliarsi alla scusa dell’essere madre per invitare una donna a coprirsi. Ma sarà andata davvero così? Difficile, ma di certo non impossibile.