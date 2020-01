Valeria Marini a Verissimo ‘blocca’ Silvia Toffanin sul caso Rita Rusic

Valeria Marini, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato ampiamente del confronto avuto con Rita Rusic all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Nel reality è andato in scena un botta e risposta energico, che tutt’ora fa sentire i suoi strascichi. La Marini si è professata offesa, sostenendo che nel colloquio avuto con la ‘rivale’ sono state dette molte bugie da parte di quest’ultima. Valeria, però, ha sottolineato più volte di non voler creare ulteriori attriti. Addirittura, quando la Toffanin ha voluto mostrarle delle dichiarazioni (dell’intervista fatta dalla Rusic prima di entrare nello show), l’ex star del Bagaglino ha bloccato la conduttrice, preferendo non farle leggere.

“I figli sono sacri, mai mi sarei permessa”

“Ero titubante se fare questo incontro, se farlo al Grande Fratello. Alfonso ha insistito… Vittorio (Cecchi Gori, ndr), comunque, era già separato da tre anni…”, ha esordito la Marini, aggiungendo: “Ho cercato sempre di stemperare la situazione”. La Toffanin ha incalzato: “Lei dice che tu hai dato un aut-aut a Vittorio sui figli”. “I figli sono sacri, mai mi sarei permessa. Quella è stata una cosa buttata lì così…”, la replica di Valeria. E ancora: “Non parlo mai male di nessuno, sfido chiunque a trovare dichiarazioni in cui ho parlato male di questa persona… Per me non vale la pena di replicare a finte accuse”.

“Lei con Vittorio ha scatenato una guerra tremenda, ma non la giudico per questo. Avrà avuto le sue motivazioni”

La Marini è quindi tornata a parlare del periodo vissuto al fianco di Cecchi Gori: “Avvocati e giornali per la separazione, io mai mi sono messa di mezzo. Lei ha attaccato Vittorio dicendo cose indicibili… Lei con Vittorio ha scatenato una guerra tremenda, ma non la giudico per questo. Avrà avuto le sue motivazioni.” Toffanin: “Lei non ha detto nulla di vero allora nel vostro confronto (al GF vip, ndr)?”. “No, non ha detto cose vere”, risponde sempre la sarda, “Sono però contenta che lei finalmente si sia riavvicinata a Vittorio con i figli… Io ho la coscienza cristallina. I fatti smentiranno il tutto”. La conduttrice ha infine tentato di leggere delle dichiarazioni che la Rusic ha dichiarato proprio a Verissimo prima di entrare nel reality, venendo però bloccata dalla Marini: “Lei qui ha detto…”. “Preferirei di no, davvero. Se no faccio il suo gioco”.