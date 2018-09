Valeria Marini, Temptation: testa persa per l’ex tronista, lo spiffero

Temptation Island Vip: Valeria Marini perde la testa per l’ex tronista, arriva l’indiscrezione

A Temptation Island Vip non mancheranno di certo colpi di scena riguardanti Valeria Marini. Proprio in queste ore arriva un’anticipazione molto importante sulla nota showgirl. A lanciare la nuova notizia è 361Magazine, che rivela come l’ex gieffina si sia fatta ammaliare dal tentatore Ivan Gonzalez. Stando a ciò che afferma la rivista online, pare proprio che Valeria abbia letteralmente perso la testa per lo spagnolo. Si tratta di un ex tronista di un’edizione andata in onda in Spagna di Uomini e Donne. Si vocifera, in queste ultime ore, che la Marini non riesca a fare a meno di trascorrere del tempo con il tentatore. Ma non solo, ci sono dei particolari che potrebbero far arrabbiare non poco Patrick Baldassari. Infatti, Valeria e Ivan continuerebbe ad appartarsi nelle zone in cui non vi sono le telecamere. Pertanto, pare proprio che nel villaggio dei fidanzati arrivini diverso video riguardanti la nota showgirl e il suo tentatore.

Valeria Marini a Temptation Island Vip perde la testa per un tentatore

Sapevamo che Valeria non sarebbe sicuramente passata inosservata in questa prima versione Vip del reality delle tentazioni. Le ultime indiscrezioni parlano di un avvicinamento molto forte tra lei e Ivan. Sicuramente a Patrick staranno arrivando un bel po’ di video riguardanti quanto sta accadendo nel villaggio delle fidanzate. Sappiamo che la Marini e il suo compagno hanno deciso di prendere parte al programma per mettere alla prova la loro relazione, fatta di continui tira e molla. La stessa Valeria, nel video di presentazione ufficiale, rivela che per entrambi è arrivato il momento di capire se è possibile creare una storia più solida. Ma il suo avvicinamento a Ivan potrebbe rendere il tutto più complicato.

Temptation Island, la prima versione Vip attesa dal pubblico di Canale 5

Tutti i telespettatori stanno attendendo con ansia l’inizio di questa prima versione Vip. Si tratta di una sorta di prova per Canale 5, visto che fino ad ora il pubblico ha visto volti non così noti mettere alla prova i loro sentimenti. Ora personaggi già conosciuti nel mondo dello spettacolo stanno trascorrendo le loro giornate nei rispettivi villaggi. Ma sicuramente i telespettatori, che seguono Uomini e Donne, sono curiosi di vedere Nilufar e Giordano mettere alla prova la loro storia d’amore.