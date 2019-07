Valeria Graci: “Non sono ricca, cerco di non far mancare nulla a mio figlio”

Valeria Graci: la protagonista di Io e Te parla del figlio e della separazione

Valeria Graci dall’inizio dell’estate è una delle protagoniste, insieme alla grande Sandra Milo, della trasmissione pomeridiana Io e Te, condotta da Pierluigi Diaco. L’ex componente del duo comico Katia & Valeria (con Katia Follesa) si è raccontata in modo schietto e sincero a RadiocorriereTv, parlando della sua vita quotidiana e del suo ruolo di mamma lavoratrice dopo la separazione dal compagno. L’attrice vive da sola con il figlio Pierluigi, di otto anni e mezzo, che definisce l’uomo della sua vita. Con lui parla onestamente di tante cose, anche della fine della storia con il papà. Non nasconde che ci siano delle difficoltà perché è una mamma come tutte le altre, che fa dei sacrifici per non far mancare nulla al suo bambino.

“Mio figlio è l’uomo della mia vita”: le parole di Valeria Graci

Dopo Sandra Milo, anche Valeria Graci parla al settimanale della Rai e svela quali sono le cose che la fanno stare davvero bene, e tra queste non poteva di certo mancare il suo piccolo: “La cosa che più mi rimette in sesto sono invece il sorriso di mio figlio alla mattina e alla sera, la sua voce, il suo messaggino quando non è con me. Mio figlio è la persona più importante della mia vita, è lui l’uomo della mia vita”. La protagonista di Io e Te afferma di parlare tanto con il figlio, anche di cose profonde e senza escludere il discorso della separazione dal papà: “Parliamo tanto, spesso gli faccio vedere il telegiornale. Parliamo anche del fatto che la mamma e il papà si siano separati, dei motivi, senza entrare nel dettaglio, con la verità giusta che si può dare a un bambino della sua età, che va sempre tutelato”.

Valeria Graci: la vita da mamma e le amiche nel mondo dello spettacolo

La simpatica Valeria poi parla delle difficoltà che, come una mamma normalissima, anche lei deve affrontare. Così confessa: “Non nascondo che ci siano momenti di grande difficoltà, perché sono una mamma come tutte le altre, che si deve organizzare, perché non sono ricca, non c’è nessuno che mi mantiene. Cerco di non fare mancare nulla a mio figlio ma anche di non dare troppo”. Per questo cerca di insegnare al figlio il valore del denaro e l’importanza di non sprecare. L’attrice e comica, che non parla spesso della sua vita privata, racconta inoltre di avere delle amiche storiche, un po’ alla Sex and the City, che non fanno parte del mondo dello spettacolo, ma anche amicizie vip: “Barbara Foria, Manila Nazzaro e Arianna Ciampoli, che è una sorella”.