Sandra Milo svela un sogno personale: “Vorrei morire dopo i miei figli”

Sandra Milo racconta la sua esperienza a IO e TE e svela qual è il suo sogno attuale

Sandra Milo da qualche settimana è tornata da protagonista su Raiuno negli studi di Via Teulada, lì dove ha lavorato agli esordi della sua grande carriera in tv. Compagna di viaggio, insieme a Valeria Graci, del conduttore Pierluigi Diaco nel programma pomeridiano Io e Te, a RadiocorriereTv ha raccontato come sta andando questa nuova esperienza sul piccolo schermo. L’iconica interprete del capolavoro felliniano 8 ½ e protagonista di show cult come Piccoli Fans ha dichiarato che sta andando tutto bene e che il pubblico è soddisfatto. Per lei Io e Te rappresenta un programma diverso da quelli a cui siamo abituati ad assistere negli ultimi tempi, perché gentile e fondato sui buoni sentimenti. Tant’è che Sandra, alla veneranda età di 86 anni, dichiara di lavorare con pochissima fatica, anche perché non c’è nulla di studiato ed è tutto se non improvvisato, di certo spontaneo. La Milo dopo i problemi con il fisco, che l’hanno fatta balzare per mesi al centro del gossip, parla anche di un desiderio personale che riguarda il suo fortissimo legame con i figli.

“Vorrei vivere tanti anni e morire dopo i miei figli”: le accorate parole di Sandra Milo

L’attrice e conduttrice tv ha parlato spesso dei problemi economici affrontati negli ultimi anni, tanto che anche la figlia Debora Ergas (giornalista de La Vita in Diretta) intervenne sulla vicenda. Oggi quei momenti sembrano essere solo dei brutti ricordi e Sandra Milo appare più serena. Così al settimanale ufficiale della Rai rivela quello che attualmente sarebbe il suo più grande sogno: “Di vivere tanti anni e di morire dopo i miei figli”. Di primo acchito può sembrare, forse, una dichiarazione strana, dettata da un bisogno egoistico. Ma non è affatto così per la Milo. Anzi è un desiderio che nasce per il grande amore verso i suoi figli: Deborah, Azzurra e Ciro. “Non voglio che soffrano per la mia morte e vorrei essere loro vicina nel momento in cui se ne dovranno andare” – spiega Sandra con la sua genuinità e tanta tenerezza – “Non ho paura di morire, loro sì, quindi vorrei essergli vicino, dire loro di stare tranquilli che io li raggiungo presto, tenere loro la mano ed esserci fino all’ultimo”.

Sandra Milo, compagna di viaggio di Pierluigi Diaco su Raiuno: “Io e Te è molto apprezzato e siamo tutti molto contenti”

In questo momento, però, Sandra si gode il suo nuovo impegno professionale. Un programma che l’ha conquistata e che sembra piacere anche al pubblico. Ecco cosa dichiara in merito: “È un programma diverso, così gentile, pieno di buoni sentimenti, non si litiga, è vietato parlarsi addosso. ‘Io e Te’ è molto apprezzato e siamo tutti molto contenti”. La trasmissione sembra essere “facile” per la Milo: “Per quanto mi riguarda per la prima volta lavoro con pochissima fatica”. E sul suo ruolo, rivela: “Arrivo in trasmissione e non so niente di ciò che accadrà, non conosco gli ospiti, gli argomenti e nemmeno il contenuto delle lettere che leggeremo. Rispondo molto spontaneamente, con sincerità, non ho il tempo di prepararmi perché Valeria (Graci Ndr) le legge in diretta e io rispondo”.