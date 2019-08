Valeria Graci a Ballando con le Stelle 2020: l’indiscrezione

Valeria Graci a Ballando con le Stelle il prossimo anno? Il gossip

A tre mesi dalla vittoria di Lass Matberg, Milly Carlucci è già al lavoro sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Dopo il successo dell’ultimo periodo lo show tornerà su Rai Uno nella primavera 2020. E la conduttrice ha già messo gli occhi su un’ipotetica concorrente: Valeria Graci. Come riporta il settimanale Oggi, la Carlucci sta vagliando con attenzione il percorso artistico e privato dell’attrice e comica, attualmente impegnata con Pierluigi Pardo e Sandra Milo nella trasmissione pomeridiana Io e te. Per la Graci quella di Ballando sarebbe un’esperienza del tutto nuova, visto che in passato ha lavorato prettamente come spalla comica, presentatrice e attrice in diverse fiction e film per il cinema.

Valeria Graci e Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle?

“Gira voce che Milly Carlucci abbia messo gli occhi su Valeria Graci. Si mormora che Milly stia valutando la possibilità di inserire l’attrice nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle“, si legge sulla rivista Oggi. Nei giorni scorsi è trapelato pure il nome di un’altra probabile concorrente: Elisa Isoardi. “Avevamo parlato di questa possibilità. Successivamente ci siamo incontrate ancora e le ho detto ‘Guarda che io facevo sul serio’. Lei ha risposto: “Anche io, ma non ne sono capace”. Vediamo. Per dire che la cosa succederà bisognerà che lei ne sia convinta. Soprattutto per lei che ha un programma quotidiano da condurre come La Prova del cuoco, Ballando è un impegno serio“, ha dichiarato a tal proposito Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle 2020: in lizza anche la Piccinini

Oltre a Valeria Graci e Elisa Isoardi nel cast di Ballando con le Stelle 2020 potrebbe entrare una sportiva. Tra i sogni di Milly Carlucci sembra esserci quello di vedere in pista la pallavolista Francesca Piccinini.