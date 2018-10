Valeria Golino dimentica Scamarcio: “Nella mia vita c’è un altro uomo”

Valeria Golino dimentica definitivamente Riccardo Scamarcio

L’attrice Valeria Golino, in un’intervista sul settimanale Grazia, sceglie di parlare della sua vita professionale e sentimentale. La riccia cinquantatreenne svela di aver trovato un nuovo amore dopo la turbolenta storia con Riccardo Scamarcio. Anzi, a dire il vero, la Golino afferma che stavolta l’amore è arrivato senza alcun bisogno che lei lo andasse a cercare: “Non l’ho nemmeno cercato. Ma è arrivato e mi ha aiutato in un momento difficile della mia vita sentimentale. Per me, come per chiunque altro, una separazione equivale sempre ad un fallimento”. Periodo buio che sembra ormai appartenere solo al passato. La Golino, infatti, oggi è felicemente innamorata di un uomo che non è più Scamarcio.

Valeria Golino continua a lavorare con Riccardo Scamarcio dopo la rottura

Riccardo Scamarcio, nonostante la separazione, ha continuato a lavorare con la sua ex. I due hanno appena finito di girare un film insieme e, in merito a ciò, Valeria rivela: “Riccardo e io ci siamo assunti il rischio consapevolmente. C’era un certo timore ma anche un grande rispetto reciproco. Siamo stati animati dalla voglia di animarci a vicenda. La condivisione artistica ha preso il sopravvento sui reciproci rimpianti. E’ stata una specie di tregua”. Dopodiché non fa altro che riservare elogi al suo ex fidanzato: “Riccardo è un attore magnifico. Non mi sorprende affatto che la sua carriera sia esplosa. Dopo aver vissuto dieci anni con lui conosco meglio di chiunque altro il suo talento e la sua intelligenza”.

Valeria Golino ritrova l’amore dopo Scamarcio

Quando le viene chiesto di parlare della sua attuale situazione sentimentale, l’attrice conferma la presenza di un nuovo amore: “Le confermo solo che c’è un uomo nella mia vita. Ma la nostra relazione è ancora troppo giovane, non ho fretta di definirla, né di conquistare nuove tappe. La vivo giorno dopo giorno”.