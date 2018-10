Riccardo Scamarcio pensa ancora a Valerina Golino: “Non sono ancora guarito”

Riccardo Scamarcio parla della fine della storia con Valeria Golino: Pensa ancora a lei? L’attore confessa: “Non sono ancora guarito”

Riccardo Scamarcio è probabilmente uno degli attori più amati e stimati degli ultimi tempi. Pubblico e critica lo hanno spesso osannato ma, per quanto riguarda il gossip, il bello e tenebroso artista è spesso finito sui rotocalchi di cronaca rosa per la sua storia d’amore con Valeria Golino. Tra i due, come molti sanno, è ormai finita da tempo ma entrambi, come spesso hanno loro stessi dichiarato, sono comunque rimasti in contatto, tant’è che l’ultimo progetto li ha portati a lavorare insieme. Scamarcio, per la precisione, sarà uno dei protagonisti di Euforia, film diretto dalla Golino appunto. Ma quali sono, oggi, i rapporti con la sua ex? È davvero finita tra i due? Ebbene, stando a quanto riportato da Vanityfair.it la fine della storia con Valeria sarebbe ancora una ferita aperta per Scamarcio. A tal proposito, difatti, l’attore ha dichiarato: “Non sono ancora guarito”.

Riccardo Scamarcio confessa: la fine della storia con Valeria Golino? “Una sconfitta, una cosa estremamente dolorosa”

In merito alla rottura con Valeria Golino, come è stato scritto su Vanityfair.it, Riccardo Scamarcio ha confessato: “È una sconfitta. È una cosa estremamente dolorosa dalla quale non sono ancora guarito”. Lo stesso, po, ha aggiunto: “Le persone smettono di vedersi, ma la storia continua anche senza di loro”. Il feeling ritrovato lavorando insieme al film, però, è frutto di un’intesa professionale e non sentimentale. “Abbiamo fatto il film insieme, ok. Ma chissà cosa succederà” ha infatti specificato Scamarcio “Lei è più intelligente di me, anche più sensibile. Io sono una testa di c…o”.

Valeria Golino dopo la fine della storia con Riccardo Scamarcio: “Volevo un figlio da Riccardo Scamarcio”

Che il legame sentimentale che per 10 anni ha unito Riccardo Scamarcio e Valeria Golino fosse sempre stato forte lo aveva confermato anche l’attrice qualche mese fa confessando di aver avuto, per un certo periodo di tempo, dei progetti seri con il suo ex. ““In passato ho cercato di avere un figlio (dal suo ex Riccardo Scamarcio ndr)”ha raccontato la stessa in un’intervista rilasciata al settimana Grazia “Ma non è venuto”.