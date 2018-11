Valeria Golino e l’inaspettata dichiarazione d’amore per Riccardo Scamarcio

Valeria Golino e la dichiarazione d’amore per Riccardo Scamarcio: “Lo amerò per sempre”

Una vera e propria dichiarazione d’amore quella di Valeria Golino per Riccardo Scamarcio. La nota regista ha scelto di inserire nel cast di Euforia, tra i protagonisti, proprio l’ex compagno. I due hanno vissuto insieme ben undici anni di passione. Tra loro è rimasto un grandissimo affetto, tanto che la Golino ha voluto dedicare la pellicola proprio all’attore, secondo quanto dichiara lei stessa sulla rivista Gente. Un amore molto forte, che probabilmente li legherà per sempre. A confermarlo è la stessa Valeria, la quale è sicura del fatto che ci sarà sempre un grandissimo affetto tra loro. Una dichiarazione d’amore per Scamarcio, che non può non entusiasmare i fan della coppia. Forse non torneranno mai insieme, ma tra Valeria e Riccardo ci sarà sempre un importante sentimento. Ricordiamo che, al momento, la Golino è impegnata con un altro ragazzo. Per un anno intero, la regista avrebbe tentato di attirare l’interesse di Scamarcio verso questo film. Era un momento difficile per l’attore quando per la prima volta la Golino glielo propose, pertanto disse di no.

Valeria Golino, il grande amore con Riccardo Scamarcio non finirà mai

Euforia racconta la storia di due fratelli, Matteo ed Ettore, interpretati da Scamarcio e Valerio Mastandrea. Nel cast, Valeria ha voluto avere proprio il suo ex giovane compagno. Una scelta molto importante e significativa. “È vero che certi amori non finiscono”, rivela la Golino nel corso dell’intervista. Non solo, sulla rivista la regista dichiara anche che sul set c’era molta tenerezza tra lei e Scamarcio. Dichiarazioni molto forti quelle di Valeria, che non si è mai voluta effettivamente allontanare da Riccardo. Un grande amore, che sicuramente continuerà a tenerli uniti per sempre. Solo qualche giorno fa, i due hanno ricevuto un tapiro d’oro di Striscia la notizia, proprio per questo forte legame che continua a esserci tra loro. Nel cast, la Golino ha voluto anche l’amica Isabella Ferrari. “È bello lavorare con un’amica”, dichiara la regista, soddisfatta per questa nuova pellicola.

Film Euforia: la storia di due fratelli molto diversi che si ritrovano dopo anni

I protagonisti del film Euforia sono due fratelli, molto diversi tra loro. Si sono allontanati e dopo anni riescono a ritrovarsi, quando uno dei due viene colpito da una grave malattia. Insieme riscopriranno di essere legati da un profondo affetto. La trama vede anche protagonista la moglie di Ettore, interpretata dalla Ferrari. La donna appare molto fragile e confusa.