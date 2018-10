Riccardo Scamarcio riceve il Tapiro: cosa è successo con l’ex Valeria Golino

Perché Riccardo Scamarcio ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la notizia

Anche Riccardo Scamarcio tra gli attapirati di Striscia la notizia. Valerio Staffelli ha consegnato all’attore pugliese il Tapiro d’oro nella puntata in onda lunedì 22 ottobre 2018. Scamarcio si è beccato l’ambita statuetta per via delle dichiarazioni della sua ex fidanzata, Valeria Golino, presente al momento della consegna dell’inviato di Striscia. Ma i due non si erano lasciati? Sì e la Golino ha pure un altro fidanzato ma continua a vedere Scamarcio per impegni di lavoro. Valeria e Riccardo hanno infatti aperto qualche anno fa una casa di produzione cinematografica.

Valerio Staffelli indaga su Riccardo Scamarcio e la Golino

Striscia la notizia ha voluto dare il Tapiro d’Oro a Riccardo Scamarcio per via delle ultime dichiarazioni di Valeria Golino. L’italo-greca ha definito il collega “la più grande delusione della mia vita”. “Ma delusione in senso lato? Quale lato? Lato letto? Lato B?”, ha chiesto Valerio Staffelli. L’inviato ha poi incalzato i due: “Ma quindi, davvero, non state più insieme? Non ci credo. Eppure lavorate ancora insieme”. Scamarcio ha così replicato: “Sì, qui lavoriamo ancora tutti. Anche tu lavori ancora”.

Le ultime dichiarazioni di Valeria Golino su Scamarcio

“La fine con Riccardo? La delusione sentimentale è stata fortissima, la più grande della mia vita. D’altra parte più c’è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze”, ha ammesso qualche giorno fa Valeria Golino al settimanale F.