Valeria Golino a Belve: la frase al vetriolo sull’ex Scamarcio

Dopo Riccardo Scamarcio, ecco che a Belve è sbarcata la sua storica ex fidanzata, l’attrice Valeria Golino. Nel corso del faccia a faccia con Francesca Fagnani (in onda su Rai2 in prima serata martedì 26 novembre), l’interprete napoletana 59enne ha parlato di diversi temi che l’hanno riguardata in prima persona tra cui la love story, lunga quasi 10 anni, con il collega pugliese. La donna ha confidato che pensava che Scamarcio potesse essere l’uomo che le sarebbe rimasto accanto tutta la vita. E invece non è stato così.

Le dichiarazioni di Valeria Golino su Riccardo Scamarcio

Francesca Fagnani ha piazzato una delle sue domande acuminate, chiedendo alla Golino di fare un commento sull’amore della sua vita: “Non faccio il nome, ho paura che mentirei. Sono stata sincera finora, non voglio dirle una bugia adesso”. La chiosa della giornalista è stata tutto un programma: “Ci siamo capite”. Poi però l’attrice si è aperta ed ha parlato dell’ex fidanzato: “Pensavo fosse l’uomo della mia vita”. A quel punto la conduttrice non ha potuto che ricordarle cosa ha scandito Scamarcio al suo microfono soltanto qualche giorno fa, ossia che “con Golino non finisce mai il vero amore”. La 59enne campana si è sciolta? Assolutamente no. Anzi ha fornito una frase tagliente sibilando “è un attore molto bravo”, per poi raddolcirsi un poco e pronunciare un “è una cosa bella da dire, lo ringrazio”.

Il discorso sulle “droghe sceme” e la bellezza che se ne va

Sempre proseguendo nel paragone con Scamarcio: quest’ultimo a Belve ha narrato di aver provato quasi tutte le droghe. Anche la Golino ha riferito di non essere una vergine sul tema: “Ho provato tante droghe, ma mai due volte di seguito. Non ho provato le droghe sceme, quelle pericolose come eroina o cocaina. Le droghe psichedeliche sì, perché quelle non sono droghe sceme. Trovo che siano molto interessanti, però adesso alla mia età non lo farei più”. “Quando le ha provate che ha visto?” ha incalzato Fagnani. Replica con sorriso: “Tante cose belle!”.

Spazio poi al concetto dell’incedere del tempo che, inevitabilmente, si porta via la bellezza che fu. La Golino ha dichiarato di essere “una diva di altri tempi”, “unica e vanitosa”, però ha confidato anche di non sentirsi più bella come in gioventù. “Ero bella, però non lo sono più. Il mio sedere che per anni è stato il mio punto forte ora sta cambiando forma. Non mi piaccio più, ma non abbastanza da fare ginnastica!”. “Si sente sexy?” la domanda secca della Fagnani. “Sono una specie di promessa non mantenuta. Sembro più sexy di quello che sono”, ha detto Golino. “È una truffa”, l’ironia della giornalista.

Le canne sul set di Rain Man

Golino ha recitato nel capolavoro Rain Man, raccontando di avere fumato qualche canna sul set: “Ma non l’ho più fatto da allora. Cioè, non l’ho più fatto sul lavoro”. “Lo sente ancora Tom Cruise per davvero, non come Flavia Vento?”, ha poi domandato Fagnani. “Tempo fa tramite un’amica comune ci fu un suo invito a rivedersi…”, ha sussurrato l’attrice.

Gli altri ospiti di Belve di martedì 26 novembre 2024

