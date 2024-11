Scamarcio, bufera post Belve. Lui commenta: “Ferito e frainteso”

Riccardo Scamarcio si è recentemente ritrovato al centro di una polemica sul web a causa di alcune sue dichiarazioni. L’attore è stato difatti ospite da Francesca Fagnani nello studio di Belve e nel corso dell’intervista si sarebbe abbandonato ad alcune affermazioni che hanno portato gli spettatori ad accusarlo di maschilismo e misoginia. In seguito alla bufera, l’ex protagonista di Tre Metri Sopra Il Cielo ha voluto chiarire quanto accaduto. Scopriamo meglio che cosa ha detto nello specifico.

L’intervista di Riccardo Scamarcio a Belve ha scatenato diverse polemiche. Al centro delle critiche sarebbero state alcune dichiarazioni fatte dall’attore in seguito ad una domanda di Francesca Fagnani. La conduttrice gli ha difatti ricordato una frase pronunciata da lui nel 2006, chiedendogli se avesse cambiato idea rispetto all’epoca. A quel punto l’attore ha risposto con alcune affermazioni che l’hanno fatto trovare al centro di una vera e propria bufera mediatica. Scamarcio è stato difatti accusato sul web di maschilismo e misoginia a causa di alcune sue frasi.

Di seguito quanto detto dall’attore a Francesca Fagnani:

“In un gioco dei ruoli, il maschio è capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli”. Cosa ho detto di sbagliato? In un gioco delle parti, in un nucleo familiare ci sta. Poi sono sempre stato con donne indipendenti e nei fatti non posso essere tacciato di essere una persona arretrata. Che dobbiamo lavare a terra noi? A volte glielo dico a Benedetta: “Mi hai lavato le mutande?

Numerosi sono stati coloro che hanno commentato online le sue parole. Tra questi anche il collega Lino Guanciale si è dimostrato in disaccordo con Scamarcio, dissentendo con quanto dichiarato durante la sua ospitata a Belve.

La difesa di Riccardo Scamarcio

Nelle ultime ore l’ex attore di Mio Fratello E’ Figlio Unico è stato ospite a Vanity Fair Stories. In seguito alla bufera mediatica in cui si è ritrovato coinvolto ha voluto dire la sua e spiegare meglio la sua posizione. Nello specifico Riccardo Scamarcio si è difeso dall’odio ricevuto online, spiegando come la sua fosse soltanto una battuta e come sia stato frainteso. Inoltre l’attore ha aggiunto come le critiche che gli sono state mosse l’abbiano profondamente ferito.

Di seguito quanto detto da Scamarcio in merito alla vicenda, come riportato da Leggo:

Uno fa una battuta e diventa maschilista, misogino, è una cosa terribile che ferisce profondamente le persone, anche me che ho le spalle larghe. Mi è capitato di sentirmi veramente ferito. Io sono stato frainteso.

La sua compagna Benedetta Porcaroli aveva commentato la sua intervista a Belve facendo dell’ironia. Aveva difatti detto “Non mi distraete che sto stirando, please”, scatenando ulteriori polemiche da parte del web. Proprio in merito alla sua storia con Porcaroli Scamarcio avrebbe rivelato di voler un secondo figlio dalla donna. La sua prima bambina, Emily, è nata nel 2020 dalla precedente relazione con Angharad Wood. In merito ad un ipotetico matrimonio, invece, ha glissato.