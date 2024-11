Scamarcio a Belve, Lino Guanciale lo stronca: il gesto netto

Continua a far discutere l’ospitata di Riccardo Scamarcio a Belve. Martedì, 19 novembre, l’attore è stato ospite di Francesca Fagnani nello show cult di Rai 2, rilasciando un’intervista che ha scatenato molte polemiche. Non solo ha definito Federico Moccia un “matto” e lamentato la scarsa considerazione ricevuta dai critici nel corso della sua carriera, ma si è anche lasciato andare a osservazioni sul “gioco di ruoli” tra uomini e donne, che sono state giudicate da molti retrograde e fuori luogo.

Nel corso dell’intervista, Francesca Fagnani ha riportato a galla alcune dichiarazioni rilasciate da Scamarcio a Vanity Fair nel 2006, in cui affermava che a occuparsi dei figli debbano essere le donne, mentre agli uomini spetterebbe il ruolo di “capobranco”. Quando la giornalista gli ha offerto l’opportunità di prendere le distanze da quelle frasi, a quasi vent’anni di distanza, Scamarcio non solo non ha ritrattato, ma ha rincarato la dose sostenendo di non aver detto nulla di sbagliato e aggiungendo: “Che dobbiamo fare, lavare a terra noi?”.

Da lì, si è scatenata una vera e propria bufera sul web, con Scamarcio al centro di pesanti accuse di maschilismo e misoginia. D’altro canto, c’è chi l’ha difeso, sostenendo che stesse semplicemente mantenendo il tono sarcastico avuto durante l’intera intervista. La sua compagna, Benedetta Porcaroli, ha deciso, invece, di difendere l’attore, commentando ironicamente la vicenda sul suo profilo Instagram e ricevendo anche lei una valanga di critiche.

A schierarsi contro Riccardo Scamarcio, invece, è stato un altro attore altrettanto noto, ovvero Lino Guanciale. Sebbene l’abruzzese non abbia rilasciato apertamente dichiarazioni contro il collega, sul web diversi utenti hanno notato un suo gesto che lascia intuire chiaramente il suo punto di vista riguardo questa polemica. Di cosa si tratta? Il giornalista Lorenzo Tosa ha pubblicato un post su Instagram dove attacca Riccardo Scamarcio, definendo la sua intervista “agghiacciante”. Inoltre, ha spiegato come le sue dichiarazioni siano la prova che il patriarcato, purtroppo, è ancora ben lontano dall’essere superato.

Ebbene, tra i tanti like al post di Lorenzo Tosa, è spuntato anche quello di Lino Guanciale. Con questa semplice mossa, l’attore ha lasciato intendere di condividere le critiche rivolte a Scamarcio e di trovare altrettanto inaccettabili le sue dichiarazioni a Belve. Il like di Guanciale ha fatto il giro dei social, dove molti utenti lo hanno applaudito per aver preso posizione, anche se in modo sottile.