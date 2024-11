Scamarcio nella bufera: Porcaroli reagisce, ma era meglio tacere

Riccardo Scamarcio è finito al centro delle polemiche dopo la sua ospitata a Belve, andata in onda martedì 19 novembre. Nell’intervista con Francesca Fagnani, l’attore non si è trattenuto, sfoderando un mix di ironia, egocentrismo e sarcasmo. Ad esempio, ha definito Federico Moccia un “matto”, per poi criticare duramente il sistema dello spettacolo e rivendicare con fermezza il fatto che, in tanti anni di carriera, avrebbe meritato più riconoscimenti. Sul gossip che lo ha coinvolto con Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, è stato netto, dichiarando di provare “orrore”. Non sono poi mancati riferimenti alla sua vita privata, ammettendo di essere innamorato della giovane compagna, Benedetta Porcaroli.

A fare più rumore, però, sono state le sue dichiarazioni sul “gioco di ruoli” tra uomini e donne, giudicate da molti come misogine e patriarcali. Nel corso dell’intervista, Francesca Fagnani ha ripreso alcune sue affermazioni rilasciate a Vanity Fair nel 2006, in cui sosteneva che in Puglia “siamo convinti che il maschio è il capobranco, mentre la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli”. La giornalista gli ha quindi dato l’occasione di distanziarsi da quelle parole, ma Scamarcio, con il solito tono ironico, non solo non ha ritrattato, ma ha ribattuto:

Che cosa ho detto di sbagliato? Che dobbiamo fare? Dobbiamo lavare a terra, noi? In un nucleo familiare, in un gioco delle parti ci può stare.

Successivamente, scherzando, ha tirato in ballo anche la fidanzata, Benedetta Porcaroli, dicendo: “Io alle volte glielo dico a Benedetta: ‘Mi hai lavato le mutande?'”. “E lei?”, ha quindi chiesto la Fagnani. “Meglio che non ve lo dico”, ha risposto l’attore ridendo. Da quel momento, sui social si è scatenata una pioggia di critiche contro Scamarcio, considerando le sue esternazioni del tutto inappropriate e definendolo apertamente un “maschilista”. D’altro canto, c’è anche chi l’ha difeso, sostenendo che il 45enne stesse chiaramente scherzando e non intendesse essere preso sul serio.

In questi giorni, molti utenti hanno chiamato in causa anche la Porcaroli, consigliandole di “scappare” e chiedendosi cosa pensasse delle affermazioni del fidanzato. Ebbene, oggi, giovedì 21 novembre, l’attrice ha reagito per la prima volta alla controversia. La 26enne ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto insieme a Johnny Depp e Riccardo Scamarcio, per promuovere il loro nuovo film “Modì – Tre giorni sulle ali della follia”. Al che, un utente ha commentato in maniera provocatoria: “Benni li hai lavati i piatti oggi?”. “Non mi distraete che sto stirando please”, è stata l’ironica risposta di Benedetta.

Insomma, la giovane attrice ha cercato di smorzare la polemica con leggerezza, pensando di risultare simpatica o di dare una stoccata ai detrattori. Ma, in realtà, il suo intervento si è rivelato un passo falso e ha finito per peggiorare la situazione. A prescindere dal fatto che Scamarcio fosse serio o meno nelle sue dichiarazioni, la scelta più sensata sarebbe stata prendere le distanze oppure, semplicemente, restare in silenzio.