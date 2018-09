Valeria Bigella di Temptation Island di nuovo innamorata? La risposta spiazza i fan

Temptation Island, Valeria Bigella di nuovo innamorata? Un nuovo amore dopo Alessio Bruno

Un nuovo ragazzo pare essersi fatto strada nel cuore di Valeria Bigella oggi. A far trapelare quest’indiscrezione, nello specifico, è stata la ragazza stessa che, sui social, ha fatto sapere ai propri follower di non avere del tutto il cuore libero al momento. Grazie al gioco delle domande di Instagram, infatti, l’ex protagonista di Temptation Island ha rivelato poche ore fa di essere interessata a qualcuno. Chi è quest’uomo misterioso con cui Valeria, oggi, è pronta a voltare pagina? A questa domanda, per ora, non sappiamo rispondere. La Bigella, infatti, a tal proposito non ha detto o scritto niente fino ad ora, tant’è che non tutti si aspettavano di leggere una notizia del genere oggi.

Valeria Bigella dopo Alessio Bruno ritrova l’amore? La rivelazione dell’ex protagonista di Temptation Island

Dopo la fine della storia travagliata con il suo ex Alessio Bruno, dunque, per Valeria Bigella potrebbe essere arrivato il momento di rimettersi in gioco sentimentalmente con un altro uomo. “Potrebbe” perché, ad onor del vero, l’ex protagonista di Temptation Island non ha proprio confermato i sospetti dei suoi fan. Quando le hanno scritto se avesse in testa qualcuno, difatti, lei su Instagram stories ha ‘risposto con un generico “Forse”. La Bigella, però, è sempre stata molto attiva sui social. Qualcosa quindi ci porta a pensare che, se le cose dovessero farsi serie, sarà lei stessa in persona a farci sapere di più.

Valeria Bigella dopo Temptation Island pronta per il trono di Uomini e Donne?

Qualche tempo fa, sul web, le voci riguardanti una possibile partecipazione di Valeria Bigella a Uomini e Donne si erano fatte sempre più insistenti . Alcuni fan, infatti, su Instagram le avevano scritto che sarebbero stati felici di vederla sul trono e lei, di tutta risposta, aveva dimostrato di non disdegnare del tutto l’idea. Oggi, però, come abbiamo visto le cose potrebbero essere cambiate per Valeria.