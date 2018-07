Uomini e Donne News Valeria Bigella sul Trono? Il gesto, i fan sognano

Uomini e Donne News, Valeria Bigella sul Trono della prossima stagione? Il gesto fa sognare i fan

Manca ancora qualche mese prima dell’inizio dell’ennesima stagione di Uomini e Donne, ma il toto Trono è già iniziato. Uno dei nomi che potrebbe fare molta gola allo storico programma di Maria De Filippi è quello di Valeria Bigella: ragazza posata, sensibile e amata dal pubblico (come dimostrato dagli apprezzamenti che ha riscosso durante la scorsa edizione di Temptation Island); insomma i requisiti per sedere sullo scranno più famoso d’Italia non le mancano. Ma è reale la possibilità di vederla sul Trono? E lei cosa ne pensa? Accetterebbe? Nelle scorse ore su Instagram si è resa protagonista di un gesto molto interessante che ha esaurito alcune di queste domande. Andiamo a scoprire tutto.

Valeria Bigella è pronta per il Trono di Uomini e Donne? Pare proprio di sì. Il gesto social che l’ex di Alessio Bruno ha compiuto sembra non lasciare dubbi. Infatti a un fan che le ha scritto “Sul trono di Uomini e Donne“, la ragazza classe 1986 ha risposto con un bel cuoricino. Insomma l’idea pare stuzzicarla non poco. La questione tra l’altro porta a un paio di riflessioni. La prima spinge a pensare che la Bigella al momento dovrebbe essere single e dunque disponibile per il Trono (circa un mese fa era uscita la voce che aveva intrapreso una relazione top secret, ma lo spiffero non è mai stato confermato dai fatti); la seconda porta a credere che ha risolto i suoi dubbi, visto che dopo la fine della sua relazione con Alessio Bruno, a proposito di un eventuale Trono aveva dichiarato: “Non mi sento di chiudere definitivamente la porta, ma oggi non so dare una risposta secca. Non ho ancora la mente libera“.

Uomini e Donne News, Valeria Bigella e la fine della storia con Alessio

“Fuori da Temptation Island abbiamo continuato ad avere litigi e discussioni legati al programma e a tutto ciò che ne è scaturito dopo. Rivedere in tv i suoi comportamenti mi ha portato a rinfacciargli tanti suoi errori. Piano piano ci siamo allontanati senza accorgercene e a novembre è finita. La corda si era già spezzata da tempo, ma avevamo voluto provare ad andare avanti” ha confidato Valeria Bigella in una passata intervista a proposito della fine della storia con Alessio. Infine ha chiosato: “Ormai si è rotto qualcosa che non credo possa più essere ricucito”.