Valeria Bigella di Temptation si è fidanzata con un noto sportivo: ecco chi è

Valeria Bigella di Temptation Island si è fidanzata con un noto sportivo: ecco di chi si tratta

Il cuore di Valeria Bigella è tornato a battere. La sarda classe 1986, che si fece conoscere al grande pubblico partecipando a Temptation Island 4 al fianco di Alessio Bruno (i due si sono poi lasciati e lui è incappato in alcuni guai giudiziari per spaccio di sostanze stupefacenti), sta passando dei dolci momenti con Riccardo Moraschini, cestista professionista che milita nell’Olimpia Milano. Lo sportivo è originario di Cento (Ferrara) ed è nato nel 1991. Quindi ha cinque primavere in meno dell’influencer. Finora né lui, né la Bigella hanno confermato ufficialmente la love story. Tuttavia di recente sono apparsi assieme in alcune Stories Instagram, scherzando e chiamandosi “amore”. Insomma, sono davvero pochi i dubbi sulla nascita della relazione.

Temptation, Valeria Bigella parla dell’aborto spontaneo

Di recente Valeria è tornata a parlare dell’ex Alessio Bruno. Lo ha fatto a Rivelo, programma di Real Time condotto da Lorella Boccia. Durante l’intervista ha dichiarato che ai tempi della relazione vissuta con Bruno ha avuto un aborto spontaneo. “Dopo un anno che io e Alessio stavamo insieme ho avuto un aborto spontaneo”, ha confidato, aggiungendo: “Non l’ho mai detto a mia madre. Col senno di poi penso che fosse destino, che forse non eravamo pronti ad essere dei genitori giovani. Oggi ci penso spesso, penso a come sarebbe stata oggi la mia vita con un bambino”.

Valeria Bigella a Rivelo: “Non sono più innamorata di Alessio Bruno, ma è stata la storia più importante della mia vita”

Sempre la Bigella, ai microfoni di Rivelo, circa l’ex ha dichiarato: “Quella con Alessio è stata la storia più importante della mia vita, credevo davvero tanto in quell’amore. Oggi non sono più innamorata”. Chissà che ora la storia più importante della sua vita diventi un’altra. Magari quella che sta vivendo con Riccardo Moraschini.