Valeria Bigella aborto spontaneo: “Aspettavo un figlio da Alessio Bruno”

Valeria Bigella ha avuto un aborto spontaneo: aspettava un figlio da Alessio Bruno prima di Temptation Island

Valeria Bigella è tornata in tv e ha fatto una rivelazione inedita. Ospite di Lorella Boccia a Rivelo, in onda ogni giovedì sera su Real Time, la web influencer ha confidato di aver avuto un aborto spontaneo qualche anno fa, quando era ancora fidanzata con Alessio Bruno. Ebbene sì, prima della partecipazione a Temptation Island 2017, Alessio e Valeria stavano per avere un figlio. Un dramma che ha inevitabilmente segnato la vita di entrambi e soprattutto quella dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (è stata la scelta di Gianfranco Apicerni), che ancora oggi pensa spesso a quanto successo.

Valeria Bigella a Rivelo: le parole sull’aborto spontaneo avuto anni fa

“Dopo un anno che io e Alessio stavamo insieme ho avuto un aborto spontaneo. Non l’ho mai detto a mia madre. Col senno di poi penso che fosse destino, che forse non eravamo pronti ad essere dei genitori giovani. Oggi ci penso spesso, penso a come sarebbe stata oggi la mia vita con un bambino”, ha ammesso Valeria Bigella a Rivelo. La 32enne ha di recente sentito Alessio Bruno per via di quanto accaduto al ragazzo. Qualche mese fa l’imprenditore è stato arrestato per spaccio di cocaina: oggi l’ex protagonista di Temptation Island si trova agli arresti domiciliari, circondato dall’affetto della nuova fidanzata Eleonora D’Alessandro. “Quella con Alessio è stata la storia più importante della mia vita, credevo davvero tanto in quell’amore. Oggi non sono più innamorata”, ha puntualizzato Valeria.

Valeria Bigella smentisce a Rivelo i flirt con alcuni calciatori famosi

A Rivelo Valeria Bigella ha smentito i gossip su due calciatori famosi: Patrick Cutrone e Alessio Romagnoli. Da qualche mese la giovane sta frequentando Giovanni, un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Al momento si tratta però solo di una conoscenza, tanto che Valeria si è detta non innamorata.