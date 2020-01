Temptation, Alessio Bruno: post fiume dagli arresti domiciliari, come sta

Temptation Island, Alessio Bruno rompe il silenzio dagli arresti domiciliari. Il post fiume: la pena confermata (“Non sono libero”), la voglia di rialzarsi e l’amore per la fidanzata Eleonora che non lo ha abbandonato

Alessio Bruno torna a parlare dopo la delicata vicenda che lo ha visto protagonista lo scorso luglio, quando fu arrestato per spaccio di droga a Roma. L’ex concorrente di Temptation Island (partecipò al programma con Valeria Bigella dal quale poi si separò. Oggi è legato sentimentalmente alla modella Eleonora D’Alessandro) ha scritto un lungo post sui suoi profili social, spiegando la sua situazione e lo stato d’animo con cui sta affrontando lo sconto della pena (Bruno è agli arresti domiciliari).

Bruno e le parole piene d’amore per la fidanzata e la famiglia: “Sto aspettando ansioso il giorno in cui poter riscattare la mia vita”

“Cerco di farla breve! Non sono libero! Mi hanno confermato la pena di 2 anni e 8 mesi che sto scontando agli arresti domiciliari”, scrive Bruno in un post su Instagram. “La fortuna di essere incensurato – aggiunge – ha fatto sì che mi abbiano dato l’opportunità di aver ottenuto i lavorati (esco solo per andare al lavoro)”. Alessio descrive una “situazione veramente difficile” perché “la libertà è la cosa più preziosa”. Nonostante il periodo per nulla facile, l’ex Temptation Island cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: “Sto aspettando ansioso il giorno in cui poter riscattare la mia vita per me, per la mia famiglia, per i miei amici, per le persone che credono in me e per ultima, ma assolutamente non la meno importante, per la donna che amo.” Trattasi di Eleonora, che, nonostante tutto, non ha mai abbandonato il compagno.

“Non sono vittima di niente, non voglio essere compatito… Mi sto rialzando”

Infine Bruno precisa: “Non sono vittima di niente, non voglio essere compatito perché i problemi sono altri ed io questi problemi me li sono cercati.. Ma ripeto, tutti nella vita cadono ma l’importante sta nel rialzarsi ed io lo sto facendo con il sorriso sulle labbra, con le spalle larghe e la testa sempre alta… Sempre”.