Temptation Island, Alessio Bruno. Fidanzata: “Ci amiamo, il resto è rumore”

Temptation Island Alessio Bruno, parla la fidanzata a distanza di mesi dall’arresto: “Ci amiamo, il resto è solo rumore”

Pochi giorni fa, Alessio Bruno è tornato a mostrarsi sui social, dai quali mancava da circa 4 mesi, ossia da quando è stato arrestato per spaccio di droga. L’ex concorrente di Temptation Island si è fatto vedere in alcune Stories della fidanzata Eleonora. Quella stessa fidanzata che oggi gli ha dedicato un lungo post su Instgagram. E sempre quella stessa fidanzata che nonostante tutto non lo ha mai abbandonato. Certo ha condannato le sue azioni – che hanno fatto scattare le manette – ma è altrettanto certo che non ha voluto lasciare la nave mentre andava a fondo. Sarebbe forse stato troppo facile. E oggi Eleonora è tornata a sorridere. Non da sola ma al fianco del suo Alessio.

La dedica di Eleonora per l’ex concorrente di Temptation

“Mesi fa – scrive Eleonora rivolgendosi a Bruno – quando mi chiedevano cosa mi piacesse maggiormente di lui rispondevo: ‘Il modo in cui mi guarda…’ Mi guardava incantato come se non avesse mai visto al mondo nulla del genere; sembrava che volesse parlarmi con gli occhi, dirmi qualcosa che la bocca forse ancora non aveva il coraggio di ammettere”. Da allora, ne sono successe molte di cose, ma quello sguardo di Alessio, per la compagna, non è cambiato: “Sono passati 14 lunghi ed intensi mesi ed ora quando mi chiedono quale sia la cosa che amo di più di lui, senza esitare, rispondo ancora: ‘Il modo in cui mi guarda…’

Temptation Island, Alessio Bruno e la storia con Eleonora: l’amore dopo Valeria Bigella

Eleonora conclude: “I mesi passano, e passeranno gli anni… eppure quel tuo modo di guardarmi, di amarmi, mi fa ancora sentire la donna più fortunata del mondo. Nonostante tutto, nonostante le prove a cui la vita ci ha sottoposto… noi abbiamo solo una certezza: ci amiamo, il resto è solo rumore.” Ricordiamo che la modella e l’ex concorrente di Temptation Island, oggi agli arresti domiciliari, vivono a Roma. I due si sono messi assieme dopo il naufragio della storia sentimentale di Bruno con Valeria Bigella.