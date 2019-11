Temptation Island: Alessio Bruno torna a farsi vedere dopo l’arresto

Alessio Bruno è stato arrestato mesi fa: come sta oggi l’ex protagonista di Temptation Island

Alessio Bruno è riapparso sui social network. A quattro mesi dall’arresto per spaccio di droga, l’ex protagonista di Temptation Island ha fatto capolino in alcune storie Instagram della fidanzata Eleonora D’Alessandro (che potete vedere più in basso). La modella e soubrette ha immortalato il giovane imprenditore prima ai fornelli, intento a preparare la cena, e poi in un momento di relax. Dallo scorso luglio Alessio è agli arresti domiciliari nella casa che condivide a Roma con Eleonora, conosciuta dopo la fine della lunga relazione con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Valeria Bigella. Bruno è apparso sorridente e rilassante nonostante il periodo difficile che sta attraversando. Al momento, però, il suo profilo social resta fermo: le ultime foto risalgono alla scorsa estate, quando era sereno a Ibiza insieme alla D’Alessandro.

Eleonora D’Alessandro aggiorna i fan sulle condizioni di Alessio Bruno

“Alessio sta bene, grazie mille”, ha scritto Eleonora D’Alessandro su Instagram in risposta ad un follower. La ragazza si è presa una pausa dai social network per qualche settimana ma oggi è tornata più attiva che mai e su Instagram ha ripreso a postare foto di shooting fotografici e a dispensare consigli sulla linea e sulla bellezza. Eleonora non ha dimenticato l’impegno più importante: quello di stare vicino ad Alessio, che non ha abbandonato neppure per un minuto. “Gli ostacoli si superano e le paure si vincono”, ha sottolineato la D’Alessandro sul suo account.

Perché Alessio Bruno di Temptation Island è stato arrestato

“Da circa un mese ho iniziato a spacciare perché la mia nuova fidanzata guadagna di più”, si è giustificato Alessio Bruno al momento dell’arresto.