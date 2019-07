Alessio Bruno arrestato per spaccio: la reazione della fidanzata

Alessio Bruno di Temptation Island arrestato per spaccio (La giustificazione: “La mia fidanzata guadagnava più di me”): arriva la reazione della compagna Eleonora D’Alessandro

La notizia ha presto fatto il giro del web: Alessio Bruno, nelle scorse ore, a Roma, è stato arrestato per spaccio di cocaina e condannato a due anni e otto mesi e al pagamento di una multa di 14mila euro. A dare la news è stato Fanpage.it. L’ex di Valeria Bigella, con cui partecipò a Temptation Island, oggi è fidanzato con la modella Eleonora D’Alessandro, già Miss Universo Italia. In questa vicenda il nome della donna è circolato per una curiosa esternazione che avrebbe fatto Bruno in tribunale. Il giovane ha infatti ammesso le sue colpe relative allo spaccio, dicendo di avere iniziato tale attività illegale perché la sua nuova fidanzata, Eleonora appunto, guadagnava più di lui. Ricordiamo che il 31enne possiede un negozio di abbigliamento a Roma.

Eleonora starà vicino ad Alessio dopo l’arresto? Quel like che vale più di mille parole

Dopo che è uscita la notizia il profilo Instagram di Eleonora è stato subissato di commenti da parte dei fan. Molti non hanno avuto buone parole per il suo compagno Alessio, altri, scioccamente, le hanno addirittura dato della spacciatrice pure a lei. Altri ancora hanno ironizzato sull’accaduto. Infine c’è stato qualcuno che ha consigliato alla modella di stare vicino a Bruno in questo momento difficile. E qui è scattata la reazione della D’Alessandro che ha piazzato un bel like al seguente commento: “Stai accanto ad Alessio anche ora.” Un like che vale più di mille parole. Anche perché oltre a questo gesto Eleonora non ha detto una parola, né contro le pesanti critiche da cui è stata raggiunta, né a commento di coloro che le hanno espresso vicinanza per la delicata situazione.

Alessio Bruno: “Il processo si è svolto con il rito direttissimo al Tribunale di Roma”

La notizia dell’arresto di Alessio è stata data da Fanpage.it che ha informato anche sui dettagli della vicenda: “Bruno è stato arrestato e condannato ieri per detenzione di sostanze stupefacenti; è stato fermato in zona Tiburtina con alcune dosi e per questo è scattata anche la perquisizione a casa, dove sono state trovate altre dosi di cocaina e circa 5mila euro in contanti. Il ragazzo è stato condannato a due anni e otto mesi e al pagamento di una multa di 14mila euro al termine di un processo che si è svolto con il rito direttissimo al Tribunale di Roma”.