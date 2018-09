Valeria Bigella sapeva della storia tra Sara e Nicola? Ecco cosa ha detto

Valeria Bigella sapeva tutto della storia segreta tra Sara Affi Fella e Nicola Panico? Ecco cosa ha detto l’ex di Temptation Island

La storia tra Sara Affi Fella e Nicola Panico, venuta a galla durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, ha coinvolto pure Valeria Bigella. Quest’ultima ha stretto un forte legame con la modella di Venafro dopo la partecipazione a Temptation Island nel 2017. Valeria ha più volte ospitato Sara a casa sua a Roma e le due hanno pure condiviso una vacanza a Ibiza lo scorso giugno. Alla luce di quanto emerso nelle ultime ore sono in molti a chiedersi se anche la Bigella fosse a conoscenza di quanto accaduto. L’account Instagram della sarda è stato subito preso di mira, come raccontato dalla diretta interessata, che ci ha tenuto a dare la sua versione dei fatti.

Valeria Bigella: “Sara? Sono scioccata quanto voi”

Valeria Bigella, tra commenti e storie su Instagram, si è detta del tutto estranea alla vicenda che ha coinvolto Sara Affi Fella. “Mi spiace, ma io come voi non sapevo nulla! Ovviamente i vostri pensieri ci stanno tutto ma io ne ero all’oscuro”, ha scritto Valeria in un commento di replica a un follower. In un secondo commento ha ribadito: “Sono sincera, sarò troppo ingenua. Ma non sapevo assolutamente niente!”. L’ex di Alessio Bruno ha poi fatto chiarezza con un post nelle storie: “Ragazze, evitate di accanirvi con me perché io come voi ero all’oscuro di tutto! Io come voi non sapevo niente! Fidatevi che sono più scioccata e delusa di voi dato che ritenevo Sara un’amica. Sono realmente all’estraneo di tutto e mi dissocio”.

Valeria Bigella e Sara Affi Fella non sono più amiche?

Infine, con un video Valeria ha detto: “Tra amore e amicizia quest’anno ho preso più in….te… devo stare più attenta”. Una confessione che lascia intuire che l’amicizia con Sara, dopo quanto avvenuto, è definitivamente finita.