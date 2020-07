Valeria Bigella non si nasconde più: con Riccardo Moraschini è amore vero

Nuovo amore per Valeria Bigella. L’ex protagonista di Temptation Island ha ritrovato la serenità accanto a Riccardo Moraschini. È stata la stessa web influencer ad annunciarlo su Instagram, condividendo una romantica foto con la nuova dolce metà. Moraschini, classe 1991 (e dunque qualche anno più piccolo di Valeria, nata nel 1986), è un giocatore di basket. Attualmente fa parte della compagine dell’Olimpia Milano, squadra che milita in Serie A. Lo sportivo gioca anche nella Nazionale italiana di basket. Al momento non è chiaro in che modo Valeria e Riccardo si siano conosciuti ma è probabile che il primo incontro sia arrivato grazie ad amici in comune. Da qualche tempo la Bigella ha lasciato Roma per trasferirsi a Milano, dove è riuscita a realizzare il sogno di diventare una imprenditrice nel mondo della moda. In questo periodo i neo fidanzati sono in Sardegna dove, a quanto pare, Moraschini ha già conosciuto i parenti di Valeria. Tra tintarella, mare e relax la coppia sta vivendo una vacanza fantastica. E ha deciso di non nascondersi più e vivere questo amore alla luce del sole.

Valeria Bigella e Riccardo Moraschini stanno insieme

Nel suo lungo post su Instagram Valeria Bigella ha definito Riccardo Moraschini una persona unica, speciale, il miglior uomo conosciuto fino ad oggi. Valeria e Riccardo hanno trascorso il periodo del lockdown insieme e questo ha cementato ancora di più il loro rapporto. Un rapporto nato da poco ma che sembra già assai solido. Finalmente la Bigella ha trovato l’uomo giusto? In passato Valeria ha sofferto parecchio per amore, collezionando storie importanti ma allo stesso tempo piuttosto dolorose. Grazie a Maria De Filippi ha conosciuto il tronista Gianfranco Apicerni ma la relazione è durata solo una manciata di mesi dopo la scelta. Successivamente ha amato l’imprenditore Alessio Bruno, con il quale ha partecipato a Temptation Island 2017. Usciti dal villaggio delle tentazioni mano nella mano Valeria e Alessio non hanno più trovato una sintonia nella quotidianità.

Temptation Island: Valeria Bigella si è fidanzata

Prima di conoscere Riccardo Moraschini, Valeria Bigella è stata legata al calciatore dell’Ascoli Davide Petrucci. Il legame è partito col turbo ma è poi si è spezzato dall’oggi al domani, tramite una telefonata.