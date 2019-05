Valeria Bigella, è finita con Davide Petrucci: “Ci siamo lasciati al telefono”

Valeria Bigella e Davide Petrucci non stanno più insieme

È già finita la storia d’amore tra Valeria Bigella e Davide Petrucci. L’ex protagonista di Temptation Island e il calciatore della squadra turca del Çaykur Rizespor si sono lasciati dopo sette mesi insieme. A dare l’annuncio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, piuttosto amareggiata e delusa per come si è interrotto questo legame. Che, nato per caso all’aeroporto di Ibiza, aveva tutti i presupposti per diventare importante e unico. Eppure, passato l’autunno e l’inverno, la fiamma dell’amore si è inevitabilmente spenta. A chiudere la relazione è stata la Bigella, che non ha avuto dall’ormai ex fidanzato le risposte che cercava. La web influencer, oggi imprenditrice nel mondo della moda con una linea di costumi da bagno, era pronta a realizzare un progetto di vita serio con Davide. Ma Petrucci non era sulla stessa lunghezza d’onda di Valeria e il rapporto si è così raffreddato.

Valeria Bigella racconta la fine della storia con Petrucci

“La cosa più triste è che ci siamo lasciati per telefono. No comment. Io volevo almeno che ci guardassimo in faccia, ma questa possibilità mi è stata negata”, ha raccontato Valeria Bigella a Uomini e Donne Magazine. Al momento Valeria non sta bene: credeva davvero molto in questa liason con Davide Petrucci. “Ho fatto Roma-Turchia e Turchia-Roma mille volte. Gli sono stata vicino quando si è infortunato. Ma dinanzi alla responsabilità di chi, come me, aveva voglia di una storia seria, lui che ha fatto? È fuggito, ha chiuso la porta del cuore o forse non l’ha mai aperta”, ha aggiunto la 33enne. Non solo: a detta di Valeria, Davide non le avrebbe mai detto un “ti amo” o “mi manchi”. Frasi decisamente importanti per una donna innamorata. “La porta l’ho chiusa io, dopo aver scoperto le solite cose della vita di chi non ti apprezza”, ha sottolineato.

Valeria Bigella oggi: l’ex corteggiatrice è imprenditrice

Archiviato Davide Petrucci, Valeria Bigella si concentra ora sul lavoro. I tempi di Uomini e Donne e Temptation Island sono lontani: la giovane sarda è attualmente una web influencer su Instagram e un’imprenditrice. Da qualche mese la Bigella ha lanciato la linea di costumi Vale By Swim Sweet.