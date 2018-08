Il lavoro di Valeria Bigella come web influencer: ecco cosa ne pensa l’ex Alessio

Temptation Island, Valeria Bigella lavora come web influencer: cosa ne pensa l’ex fidanzato Alessio Bruno

Dopo aver mollato Alessio Bruno, Valeria Bigella ha lasciato pure l’occupazione di commessa nel negozio del romano. La coppia di Temptation Island 2017 condivideva infatti sia la vita privata sia il lavoro. Una volta date le dimissioni, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è reinventata web influencer, cominciando a sponsorizzare diversi prodotti su Instagram e a posare come testimonial per molteplici brand. Un’attività che permette a Valeria di essere autonoma e indipendente: lasciata la casa di Alessio è andata a vivere da sola a Roma, la città dove si è trasferita anni fa per amore. Ma cosa pensa Bruno del nuovo lavoro dell’ex fidanzata?

Le dichiarazioni di Alessio Bruno sul lavoro del web influencer

Negli ultimi giorni un follower di Alessio Bruno si è complimentato col giovane imprenditore per la spontaneità e vivacità che trasmette attraverso il suo profilo Instagram. “Sei il numero uno! Ti seguo e mi fai morire con le tue storie! A differenza di altri che fanno gli influencer a te non te ne frega un… numero uno!”, ha scritto il fan di Alessio. Quest’ultimo ha voluto rispondere a tali complimenti: “Grazie mille. Comunque, anche se a me non interessa farlo, l’influencer si può definire un lavoro! E chi lo fa ha i suoi buoni motivi”. Dunque, Bruno sembra approvare chi sceglie di intraprendere questa nuova strada professionale. Una scelta compiuta mesi fa da Valeria Bigella e che ha trovato il parere favorevole dell’ex fidanzato.

Le parole di Valeria Bigella sul suo nuovo lavoro

“Ormai lo sanno tutti che i social portano lavoro: le aziende ti scelgono per pubblicizzare i propri marchi, che siano di moda o altro. Io lavoro con Instagram e mi ritengo molto fortunata. È vero che ero già conosciuta per la mia precedente esperienza a Uomini e Donne. Ma è stato Temptation Island a farmi svoltare”, ha dichiarato Valeria al settimanale Visto.