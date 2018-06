Valeria Bigella ha insultato Luigi Mastroianni? Parla l’amica di Sara Affi Fella

Valeria Bigella accusata di aver insultato Luigi Mastroianni: l’amica di Sara Affi Fella spiega cos’è successo

Valeria Bigella di Temptation Island è costretta a difendersi da chi la critica per aver insultato Luigi Mastroianni di Uomini e Donne. In realtà, la giovane rivela sui social di non aver assolutamente detto che l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella sia una persona pesante. Entrando nel dettaglio, durante una diretta, alcuni fan hanno pensato che la Bigella avesse parlato male di Luigi. Ora la ragazza spiega che le sue parole erano riferite a una persona che stava passando per la strada e con cui non voleva fermarsi per parlare. Dopo la diretta sono subiti partiti insulti pesanti nei confronti di Valeria, molto legata a Sara. Proprio quest’amicizia sta portando il pubblico a prendersela anche con la Bigella. Lei stessa chiede ai fan di separare la sua persona da quella della Affi Fella, visto che hanno un caretterese diverso. Valeria dichiara che ciò che fa Sara lo fa Sara, dunque non centra nulla con lei. Pertanto, la Bigella spesa di aver messo finalmente in chiaro la situazione con queste parole.

Valeria Bigella duramente attaccata dal pubblico: “Non ho insultato Luigi Mastroianni”

“Stai zitta perché era una persona che conoscevamo entrambe! Avete rotto! E basta”. Così, Valeria risponde a un commento sotto una sua foto. Dopo di che, dopo aver letto numerose critiche, decide di fare anche qualche video per chiarire meglio la situazione. “Volevo smentire sta cosa che io non ho mai detto che Luigi è pesante, ma era riferito a un’altra persone che io ed Emilio nella diretta abbiamo incontrato nella strada”. In questo modo, la Bigella nega di aver insultato Luigi, definendolo pesante. Non solo, Valeria chiede anche ai fan di smetterla, perché la situazione sta loro sfuggendo di mano. Pertanto, consiglia tutti a darsi una regolata.

Il pubblico contro Sara Affi Fella, nel mirino anche Valeria Bigella

“Sono stata accusata di cose inesistenti. Da ciò sono nati insulti allucinanti”. Dure critiche, dunque, nei confronti di Valeria, che è stata messa in mezzo nella storia di Sara e Luigi che sta lasciando tutti senza parole. La Affi Fella è duramente criticata dal pubblico, anche quello che da sempre la segue. Proprio per questo, Valeria chiarisce di essere amica di Sara, ma che non sono la stessa persona.