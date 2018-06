Uomini e Donne gossip: Sara Affi Fella risponde alle accuse di Luigi Mastroianni

Uomini e Donne, Sara Affi Fella non ci sta e risponde alle accuse di Luigi Mastroianni: “Leggo tante ca…te”

Le ultime dichiarazioni di Luigi Mastroianni non devono essere andate proprio giù a Sara Affi Fella. L’ex tronista infatti, poco dopo la pubblicazione dell’intervista rilasciata dal siciliano a Uomini e Donne Magazine, sui social ha reagito duramente a quanto letto. Mastroianni, nello specifico, l’ha accusata di non essere mai stata interessata veramente a lui e di aver scelto solo per portare a termine il percorso televisivo. La Affi Fella inoltre, stando a quanto affermato da Luigi, si sarebbe sempre mostrata disinteressata nei confronti del ragazzo, rifilandogli sempre scuse pur di non vederlo. Le parole dell’ex corteggiatore, però, non sono per niente piaciute alla Affi Fella.

Pochi minuti fa, infatti, su Instagram stories l’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto: “Dopo essere stata lasciata stamattina mi alzo e leggo tante ca…te”. Sempre nello stesso messaggio, inoltre, Sara ha aggiunto: “Stasera parlerò anch’io e dirò tutto”. La fine della loro relazione (che secondo Mastroianni non sarebbe mai iniziata) sta davvero spingendo Sara e Luigi ad uno scontro senza esclusione di colpi. Quale sarà la verità? Chi dei due ha veramente ragione? Al momento noi, dopo aver sentito la versione dell’ex corteggiatore siciliano, non possiamo far altro che aspettare di sentire quello che ha da dire Sara e, subito dopo, trarre le nostre conclusioni.

Uomini e Donne gossip, Luigi Mastroianni contro Sara Affi Fella: “Ha scelto senza sentimento”

Luigi Mastroianni, adesso che alla storia con Sara Affi Fella ha messo un punto, sembrerebbe avere le idee chiare sulla sua ex. Sara? “Ha scelto solo per portare a termine il percorso, ma senza nessun sentimento” ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine.”La verità è che a lei di me non importava nulla. Io mi davo da fare in tutti i modi per vederla, mentre lei no” ha poi aggiunto il siciliano “Aveva un atteggiamento disinteressato e forzato. Oggi penso che fin dal primo giorno non le sia mai importato nulla di me come non le importava di Lorenzo Riccardi”