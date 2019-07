Valeria Bigella: arrivano le parole sull’arresto dell’ex Alessio Bruno

Valeria Bigella: arrivano le parole sull’arresto per spaccio dell’ex fidanzato Alessio Bruno

Pochi giorni fa, ha fatto scalpore la notizia dell’arresto di Alessio Bruno, il giovane classe 1988 che sul piccolo schermo si è fatto notare nella quarta edizione di Temptation Island, reality di Canale 5 a cui partecipò con l’ex fidanzata Valeria Bigella. La news è subito rimbalzata sul web e diversi fan si sono riversati sotto al profilo Instagram della Bigella, rilasciando commenti su quanto accaduto e chiedendo un suo parere. Valeria non ha voluto dire alcunché sulla questione, eccezion fatta per un follower a cui ha risposto e ha fatto intendere che cosa ne pensa di ciò che è successo.

Valeria Bigella: “Non c’è niente da ridere in queste situazioni”

“Dì la verità, stai godendo come un riccio”. Questo il commento provocatorio del fan che ha spinto Valeria a rilasciare una dichiarazione sull’arresto di Alessio. “Per niente. E non c’è niente da ridere in queste situazioni”, la lapidaria replica della Bigella. La menzione dell’arresto dell’ex fidanzato non c’è, ma è evidente che il botta e risposta sia inerente a quel fatto. Così come è evidente che la ragazza non sia per nulla felice della vicenda che ha coinvolto l’ex, figuriamoci se sta ‘godendo’. D’altra parte la Bigella si è sempre fatta apprezzare dal pubblico per il suo garbo, la sua educazione e la sua sensibilità. Tutti pregi che anche in questo caso sono emersi. E non è una cosa da poco, visto che spesso sui social diversi personaggi fanno volare frecciatine velenose e parole sopra le righe non appena gli si presenta l’occasione.

Alessio Bruno condannato a 2 anni e otto mesi

Alessio Bruno, pochi giorni fa, a Roma, è stato arrestato per spaccio di cocaina e condannato a due anni e otto mesi e al pagamento di una multa di 14mila euro. Il ragazzo si è giustificato in tribunale dicendo che ha intrapreso l’attività illegale in quanto la sua fidanzata guadagnava più di lui. Eleonora D’Alessandro, questo il nome dell’attuale compagna, già Miss Universo Italia, al momento non ha commentato la vicenda anche se si è resa protagonista di un gesto di vicinanza nei confronti di Bruno.