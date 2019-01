Valentino Rossi: le parole sul matrimonio e il Tapiro d’oro di Striscia

Valentino Rossi e la fidanzata Francesca: il pilota risponde alle domande sul matrimonio e riceve il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono sempre più innamorati. Il pilota, dopo aver chiuso la lunga love story con Linda Morselli, è stato rapito in amore dalla modella 25enne. Tutto procede a gonfie vele e non mancano nemmeno i sussurri che vorrebbero i due presto sposi. Sull’argomento è intervenuto direttamente il centauro, dopo essere stato raggiunto dall’intramontabile Valerio Staffelli. Lo storico inviato di Striscia la Notizia, oltre ad aver pungolato ‘Il Dottore’ sulle nozze, gli ha consegnato il celebre Tapiro d’oro.

‘Il dottore’ risponde a Staffelli sulla questione matrimonio: “Non abbiamo deciso”

“Sappiamo anche che ha cominciato a mettere le fondamenta per la famiglia. Quindi, a quando le nozze?“, ha incalzato Staffelli, che ha raggiunto Valentino per la consegna del Tapiro d’oro (la puntata andrà in onda stasera 4 gennaio). “Non lo so. Non abbiamo deciso. Non ci abbiamo pensato“, risponde Rossi. Dunque l’amore c’è, ma per il matrimonio bisogna attendere. La love story è sbocciata circa un anno fa e, al momento, pare che i progetti della coppia non contemplino i fiori d’arancio. I due si sono conosciuti a bordo pista, quando Francesca vestiva i panni dell'”ombrellina”. Una parola tira l’altra, il primo appuntamento e poi l’amore sbocciò…

“Non sono riuscito a vincere neanche una gara e questo mi dispiace un sacco”

Ma perché Valentino Rossi si è visto recapitare il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia? Per i non proprio positivi risultati motociclistici di quest’anno, stagione in cui ‘Il Dottore’ non è riuscito a mettere a segno nemmeno una vittoria. “È stato un anno difficile. Non sono riuscito a vincere neanche una gara e questo mi dispiace un sacco”, ha commentato il pilota. Se in pista il pilota non è andato forte, stessa cosa non si può dire a riguardo dell’amore. Lì ha viaggiato a spron battuto, con la sua inseparabile Francesca. E pazienza se le nozze si fanno attendere. Per quelle c’è tempo.