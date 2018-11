Valentino Rossi, le parole della fidanzata dopo il Gran Premio di MotoGp

Valentino Rossi, dopo il terzo post al Gran Premio di MotoGp arriva la dolce dedica della fidanzata Francesca Sofia Novello

Una dolce dedica quella della fidanzata di Valentino Rossi. Il Dottore non ha portato a casa il primo posto al Gran Premio di MotoGp 2018, bensì il terzo dopo Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Ora Francesca Sofia Novello non può che continuare a sostenere il campione. L’inaspettata caduta a Valencia a pochi chilometri dal traguardo ha un sapore amaro per Rossi. Il Dottore avrebbe voluto, infatti, conquistare il primo posto. Subito dopo la gara, il campione ha rivelato di essere molto dispiaciuto per quanto accaduto. “Avevamo davvero bisogno di questo podio”, dichiara Valentino. Nonostante ciò, Rossi afferma che il terzo posto se l’è meritato e anche sudato. Avrebbe preferito avere la vittoria, purtroppo è andata così. Ora a sostenerlo c’è proprio Francesca Sofia, la quale non può non scrivere un messaggio per il suo amato. Una dedica speciale quella della modella, orgogliosa del talento di Valentino.

Francesca Sofia Novello scrive un messaggio per Valentino Rossi

“Con il talento, la passione, l’allenamento, la costanza e la tua determinazione..nonostante tutte le difficoltà, a salire sui gradini del podio ci sei ancora tu”. Questo è ciò che ha scritto Francesca sul suo profilo Instagram. Ad accompagnare la didascalia diverse foto che la ritraggono a fianco al campione del MotoGp. Nonostante non abbia ottenuto il primo posto, per Novello resta comunque il vero vincitore della gara. A sostenerlo c’è anche tutto il pubblico che da sempre lo appoggia e lo segue. Sono davvero tanti i fan di Rossi, che sicuramente avrebbero voluto vederlo conquistare il primo posto in gara. In queste ore il Dottore può contare sull’affetto dei suoi fan, ma anche della sua amata. Ora Valentino guarda già verso la prossima stagione e sogna

Valentino Rossi, l’importante sostegno della fidanzata Francesca Sofia Novello

Non ha trionfato durante l’ultimo appuntamento stagionale del motomondiale, ma sicuramente può vantare l’appoggio della sua fidanzata. A quanto pare tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello la storia procede a gonfie vele. Sotto il post condiviso dalla modella, il pilota motociclista ha risposto con un cuoricino. Dunque, sembra proprio che il campione abbia apprezzato molto il gesto della fidanzata.