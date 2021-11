Valentino Rossi, parla la madre: cosa pensa di Francesca Sofia Novello

Cicogna in volo per Valentino Rossi. Dopo l’addio alle moto il 42enne sta per mettere su famiglia con la fidanzata Francesca Sofia Novello. I due aspettano una bambina che nascerà nei primi mesi del 2022. Per entrambi si tratta della primogenita. Un grande amore – quello tra Valentino e la modella – che va avanti da qualche anno con impegno, dedizione e grande riservatezza. La differenza d’età – la Novello ha 28 anni – non è mai stato un problema.

Al settimanale Di Più ha parlato per la prima volta Stefania Palma, la madre di Valentino Rossi. La Stefy, come la chiamano tutti, ha spiegato perché Francesca Sofia Novello è la donna giusta per il figlio dopo tante, tantissime, relazioni sbagliate che non hanno portato a nulla di concreto:

“Ha un carattere simile a quello di Valentino. Quando si tratta di essere precisi, seri, accurati, lei c’è. Quando è il momento di giocare, di assecondare una serenità, lei c’è”

A detta di Stefania Palma Valentino Rossi sarà un padre molto attento, che instaurerà sicuramente un ottimo rapporto con la figlia. “Sarà pronto ad adeguarsi a quello che una figlia porterà nella sua vita”, ha precisato la donna. La Palma ha ammesso che da tempo era a conoscenza dell’addio allo sport di Rossi.

Quando il diretto interessato ha dato l’annuncio in famiglia la Stefy è rimasta un po’ spiazzata anche se in realtà se l’aspettava: era un’idea che da tempo ronzava nella testa del campione. Al momento non è chiaro se Valentino Rossi convolerà a nozze con Francesca Sofia Novello dopo il parto.

La storia d’amore tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi stanno insieme da circa tre anni. Prima di fidanzarsi, però, i due si sono frequentati a lungo come semplici amici. Poi dopo diverse occasioni si sono scoperti innamorati e hanno iniziato, senza remore, il loro percorso d’amore.

In un’intervista a Verissimo la modella ha rivelato che Valentino Rossi è una persona molto semplice nonostante la sua grande popolarità. “Terra, terra”, l’ha definito la ragazza, che apprezza parecchio la genuinità e la semplicità del suo fidanzato.

Tutto il contrario di certi calciatori che Francesca Sofia ha incontrato nel suo percorso di vita e che non le hanno fatto una buona impressione. La Novello ha raccontato che con Valentino Rossi ama fare cose normali, come qualsiasi coppia banale. Uscire insieme agli amici, guardare i film e le serie tv, condividere una buona cena.