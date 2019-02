Valentino Rossi, fidanzata ‘giusta’ e scelta sui figli: “Cambiato idea”

Valentino Rossi compie 40 anni e si confessa: Francesca Sofia Novello è la fidanzata ‘giusta’. Poi la scelta sui figli: “Ho cambiato idea”

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono sempre più saldi nell’amore. Il pilota, dopo aver messo fine alla lunga love story con Linda Morselli, è stato stregato dalla modella 25enne tanto che ora è pronto a mettere su famiglia con lei, come ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport, a cui ha concesso un’intervista in occasione dei suoi 40 anni (li compirà domani 16 febbraio). Il ‘Dottore’ del motociclismo ha dunque cambiato idea sui figli. “Invece mi piacerebbe; è uno degli obiettivi. Anche lì non è che ho tanto tempo, è quasi ora”, ha confidato al quotidiano sportivo spiegando poi che la scelta di diventare papà gli incute un po’ di timore “Non lo so. Vediamo come reagisco”, risponde all’eventualità di vestire i panni di padre. “Ho paura più no che sì – aggiunge a proposito di essere all’altezza – Mi impegnerò, anche se non penso sia il mio talento più grande”.

“Io mi trovo molto bene. Abbiamo le tempistiche giuste. Anche lei non ha fretta”. Valentino sulla fidanzata Francesca

Si scivola sulla fidanzata, che pare essere la donna giusta per pensare a un futuro insieme e a una bella famigliola. “Perché no? Da un anno stiamo insieme. Io mi trovo molto bene. Abbiamo le tempistiche giuste. Anche lei non ha fretta”, precisa Valentino che passa a spiegare come essere la sua compagna non è semplice. “Mi deve dividere con tutti”, dice, riferendosi a molte situazioni pubbliche dove viene ‘preso d’assalto’ dai fan ora per un autografo, ora per una foto, ora per rispondere all’ultima novità delle moto. E Rossi? Che compagno è? “Sono abbastanza facile, non un rompi scatole”, risponde simpaticamente.

Francesca Sofia Novello: la modella che ha rapito il cuore del Dottore

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello fanno coppia ormai da un anno. Lei è un’indossatrice e fotomodella nata e cresciuta nella provincia di Milano. Ha posato per diversi brand e marchi di abbigliamento e costumi da bagno. In passato ha vestito anche i panni di Ombrellina e su Instagram conta oltre 200 mila seguaci.