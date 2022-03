Il “Dottore” e la sua compagna sono diventati genitori per la prima volta: l’annuncio della coppia è arrivato via social

L’attesa lunga nove mesi è finalmente finita: Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati mamma e papà nelle scorse ore, accogliendo il loro primo frutto d’amore, una figlia chiamata Giulietta. Non si sapeva nulla del nome scelto, la coppia ha preferito mantenere riserbo fino ad oggi, quando ha annunciato al mondo la nascita della piccina. La notizia è stata infatti data con un post congiunto scritto dal centauro e dalla modella: “Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi”. A corredo della didascalia uno scatto del piedino della piccola.

Il post, nel giro di una manciata di secondi, ha fatto incetta di like e commenti. Ne sono piovuti migliaia, tutti tripudianti. Tra le prime “vip” ad aver omaggiato la venuta alla luce di Giulietta ci sono state l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto e l’influencer Giulia De Lellis, seguite da una serie infinita di commenti da parte tantissimi altri “seguaci” Instagram. Per il momento Valentino e Francesca Sofia hanno preferito non raccontare nessun altro dettaglio del parto. D’altra parte, come sopra accennato, hanno sempre fatto

Valentino Rossi papà di una bimba, ma avrebbe preferito un figlio

La love story tra Rossi e la Novello è decollata circa tre anni e mezzo fa. Non proprio un colpo di fulmine in quanto prima che cominciasse la relazione sentimentale vera e propria la modella e lo sportivo già si conoscevano, ma da semplici amici. Circa sette mesi fa Francesca Sofia ha poi scoperto di essere rimasta incinta. Quindi l’annuncio e alcune interviste in cui Rossi non ha nascosto che in fondo in fondo sperava che il suo primo frutto d’amore fosse un maschietto. E invece è arrivata una femminuccia.

“Siamo contenti, due anni fa sarebbe stato un colpo ma adesso sono felice. Poi è una bambina, avrei preferito un maschio, ma almeno non la metterò sulla moto…“, aveva confidato il campione di Tavullia.

La modella va molto d’accordo con la famiglia di Valentino. A conferma di ciò sono anche giunte di recente le parole di mamma Rossi, la quale ha speso pensieri di stima e affetto nei confronti della compagna del figlio. Ora non resta che fare un ulteriore passo: a quando il matrimonio?