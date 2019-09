Valentina Vignali: “Ecco perché non ho detto subito del mio cancro”

Valentina Vignali a Storie Italiane: nuove rivelazioni sul tumore

Nuove rivelazioni di Valentina Vignali sul tumore alla tiroide che ha sconfitto qualche anno fa, quando aveva solo 21 anni. In concomitanza con l’uscita del libro Forti come noi – in tutte le librerie dallo scorso 24 settembre – la giocatrice di basket si è raccontata a Storie Italiane. Nel salotto di Eleonora Daniele la Vignali ha ricordato i momenti più duri della malattia ma soprattutto ha svelato i vari motivi che l’hanno spinta a non dire subito del suo cancro. Nonostante i numerosi follower, infatti, Valentina ha messo al corrente tutti dei suoi problemi di salute solo dopo averli risolti grazie ad un’operazione che è stata necessaria in seguito ad un lungo ciclo di cure.

Valentina Vignali ha parlato del tumore dopo averlo sconfitto

“Non ho scelto di parlarne subito quando stavo combattendo un po’ per scaramanzia, un po’ perché in quel periodo mi sono chiusa in me stessa. Avevo anche paura di essere attaccata dagli haters. L’ho fatto dopo, quando ho sconfitto il male, per lanciare un messaggio di speranza. Oggi ci sono tante persone che mi scrivono a riguardo”, ha confidato Valentina Vignali a Storie Italiane. “Durante la lotta al cancro non ho mai smesso di giocare: il basket è da sempre la mia passione più grande. Allenarsi era però devastante per via della radioterapia. No, non ho fatto la chemioterapia. Dopo un quarto d’ora ero stanca ma ero cocciuta e cercavo di fare il possibile. In quel caso ho ricevuto parecchie critiche, dicevano che non ero più quella di un tempo in campo ma in realtà nessuno sapeva”, ha aggiunto.

Valentina Vignali libro: di cosa parla Forti come noi

Forti come noi è l’autobiografia di Valentina Vignali. Nel libro la cestista ripercorre le sue gesta sportive e quelle mediatiche, tra cui la recente partecipazione al Grande Fratello. La giovane non dimentica il tumore che l’ha colpita e l’ha costretta a subire cure debilitanti, sfidando la sua resilienza.